Сергей Базаревич: «Играли с «Пармой» два раза и представляем, что это за соперник»

Главный тренер «Самары» поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Мы столкнулись с некоторыми трудностями при подготовке к этому матчу из-за травм и болезней игроков. Но нам еще не было легко, и завтра тоже приложим все силы. Соперник усилился, у них много разыгрывающих, у нас в этом плане ротация чуть короче. Но мы сделаем все, чтобы добиться положительного результата.

Мы играли с пермяками два раза и представляем, что это за соперник. Они не сыграли свою игру в прошедшем туре, к нашему матчу у них было много времени. Появился новый игрок, Райан Боутрайт, которого мы знаем. Стиль этой команды мы понимаем», – заявил Базаревич.

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