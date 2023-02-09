Эдриан Воджнаровски: «Переход Дюрэнта в «Санз» может повысить ценность Ануноби»

« » продолжает рассматривать варианты обмена форварда (25 лет, 201 см) перед дедлайном. По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, обмен Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс» может повысить ценность Ануноби на рынке.

«Переход Кевина Дюрэнта в «Санз» может повысить ценность Ануноби среди команд Западной конференции, которые ищут высококлассного форварда для защиты против Дюрэнта», – написал Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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