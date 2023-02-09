Эдриан Воджнаровски: «Переход Дюрэнта в «Санз» может повысить ценность Ануноби»

Теги возможные переходы Финикс Торонто НБА Кевин Дюрэнт Эдриан Воджнаровски О Джи Ануноби Баскетбол

«Торонто» продолжает рассматривать варианты обмена форварда О Джи Ануноби (25 лет, 201 см) перед дедлайном. По мнению инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, обмен Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс» может повысить ценность Ануноби на рынке.

«Переход Кевина Дюрэнта в «Санз» может повысить ценность Ануноби среди команд Западной конференции, которые ищут высококлассного форварда для защиты против Дюрэнта», – написал Воджнаровски.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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4 комментария

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Consistency
Я больше ору с того, как после обмена Дюранта стал выглядеть обмен Гобера. Не то, чтобы он до этого вменяемо выглядел, но сейчас просто уморительно))
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-1
+11
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Holo Dilnick
Этот мужчина точно профессионал? Местные аналитики уже утром в комментах полностью разобрали эту версию, а он только сейчас проснулся.
+2
-1
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armageddon123456
Ответ xQcoW
Давай Сильвер, обменяй Ануоби на Джонса, беверли и Брауна. Нужно снова помочь лечоку взять диснеевское колечко
Что ты несёшь...
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
xQcoW
Давай Сильвер, обменяй Ануоби на Джонса, беверли и Брауна. Нужно снова помочь лечоку взять диснеевское колечко
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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