«Мемфис» пытается приобрести Микэла Бриджеса и О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Мемфис Бруклин Торонто НБА О Джи Ануноби Микэл Бриджес Баскетбол

«Мемфис» входит в число команд, проявивших интерес к форварду Микэлу Бриджесу, которого «Бруклин» приобрел у «Финикс», сообщает HoopsHype. Также клуб ведет переговоры с «Торонто» по поводу форварда О Джи Ануноби.

Согласно источникам, «Гризлис» предлагают «Нетс» и «Рэпторс» несколько драфт-пиков первого раунда.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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24 комментария

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Александр Храмкин
Ответ Мурзин Ринат
у Нетс на одной позиции , Онил, Джонсон, Краудер и Финни Смит и ещё Бриджес , и все с одним функционалом , я думаю нетс нужно пики и ненужный молодняк из мемфиса забирать и спокойно уходить в перестройку)
Спокойно не получится, собственные пики Бруклина 2024,2026 принадлежат Хьюстону плюс 2023(это очевидно не актуально), 2025 и 2027 у Хьюстона право обменяться пиками
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Nbafan
Ответ Vova Jmur
написано же чёрным по белому, что они им пики предложили
У них зарплат на ~120 миллионов, у Ануноби контракт на ~18.
Хоть все эти «написанные чёрным по белому» пики отправь, всё равно не пройдёт обмен.
Кого им отдавать взамен, Адамса или Джонса? лол.
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Мурзин Ринат
Ответ Lokomotiv__1992
Бриджеса глупо обменивать )
у Нетс на одной позиции , Онил, Джонсон, Краудер и Финни Смит и ещё Бриджес , и все с одним функционалом , я думаю нетс нужно пики и ненужный молодняк из мемфиса забирать и спокойно уходить в перестройку)
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Эмиль Акбулат
Ответ Three Days Grace
Да пора бы уже мишкам усиливать состав. Морэнт и Бэйн уже готовы дальше второго раунда проходить
Гриззлис-это Пеликанс 2.0.+/- тот же состав,наличие 2х молодых звёзд,и добротных ролевиков.Но не более этого,я вас прошу не зацикливаться на этой команде.Для настоящего похода за чемпионство,нужна готовая звезда-которая может тащить-когда нужно.Ни Морант,ни Джексон,ни Бэйн не тащят.Вспомните сезон,когда НОП с Дэвисом и Буги потрепали нервы ГСВ в первом раунде,но не более.Потолок Мемфиса-полуфинал конфы,если также повезет как Атланте год назад
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Vova Jmur
Ответ Nbafan
Бэйн уедет, если их обоих возьмут))
написано же чёрным по белому, что они им пики предложили
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billfan
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
Это максимум финал конфы, если повезет.
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Lokomotiv__1992
Самое интересное что за них будут просить очень много...за Гобера такое отдали. А они и положи его и контракты лучше и лучше просто его .. три пика как минимум
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Caraxes
У Мемфиса молодая команда и маловероятен спад, поэтому её пики Бруклину вообще не интересны, так как вряд-ли будет высокий пик)
Да и Бруклин не прям идет в перестройку, есть Клэкстон и Томас, которые очень хороши + Бриджес идеально заходит) И много неплохих ролевиков, так что вопрос в том какую звезду Нетс выцепит летом и будет спокойно заходить в Плей-Офф
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Mon Tag
Надесь они не попадут в эту помойку
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Эмиль Акбулат
Ответ Tolball
Доумок таким тоном сам с собой рассуждай..
Ой дурак...Ты баскетбол смотришь,или перед школой читаешь новости?
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Tolball
Ответ Эмиль Акбулат
Комментарий удален модератором
Доумок таким тоном сам с собой рассуждай..
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Tolball
Ответ udod
Бриджес - это сейчас самое ценное , что есть у Бруклина зачем им Адамс, у них растущий, неплохой защитный центр Клэкстон
Бриджесу не 20 лет и чемпионами стать им не поможет),а ценность имеет да и пики за него надо брать пока он в цене.как дальше будет.кто знает?
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Nbafan
Ответ Three Days Grace
Да пора бы уже мишкам усиливать состав. Морэнт и Бэйн уже готовы дальше второго раунда проходить
Бэйн уедет, если их обоих возьмут))
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Эмиль Акбулат
Ответ Tolball
Я предлагаю исходя из слухов,что ведут переговоры.Если им Бриджес нужен пусть не ведут и все.Я не прямо сейчас написал.Морент если поумнеет,а на прямо сейчас это лучшая защита в лиге будет.
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Tolball
Ответ _Koka_
Зачем Бруклину Адамс и пики которые будут 25+?
Адамс по уравнивания ЗП да и подмена Клекстону,пики любые всегда пригодятся и в обменах и 25,если много попыток можно выловить золотую рыбку)
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Эмиль Акбулат
Ответ udod
Бриджес - это сейчас самое ценное , что есть у Бруклина зачем им Адамс, у них растущий, неплохой защитный центр Клэкстон
Да там либо Юморист писал,либо idiot))))Бриджес-Джонсон-Клэкстон:это теперь мощный кулак .Клэкстон кстати после травм вот вот перерастет в Джаррета Аллена 2.0
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Tolball
Ответ Эмиль Акбулат
Очень смешно))))Бриджеса как пишут,никто не собирается обменивать.А "Чемпионская перспектива" из одной звёзды и 4 ролевиков ,это да))))Мощный ГЭГ
Я предлагаю исходя из слухов,что ведут переговоры.Если им Бриджес нужен пусть не ведут и все.Я не прямо сейчас написал.Морент если поумнеет,а на прямо сейчас это лучшая защита в лиге будет.
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Lokomotiv__1992
Бриджеса глупо обменивать )
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Суперпупс
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
Адамса не отдадут, его заменить некем. По необходимости затыкают дыру Тилманом, но это не то.
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udod
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
Бриджес - это сейчас самое ценное , что есть у Бруклина
зачем им Адамс, у них растущий, неплохой защитный центр Клэкстон
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Кирилл
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
И тут руководство Мемфиса проснулось )
+4
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Эмиль Акбулат
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
Очень смешно))))Бриджеса как пишут,никто не собирается обменивать.А "Чемпионская перспектива" из одной звёзды и 4 ролевиков ,это да))))Мощный ГЭГ
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+8
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_Koka_
Ответ Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
Зачем Бруклину Адамс и пики которые будут 25+?
+11
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+11
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Tolball
Бруклин если за Бриджеса возьмет Адамса и пару пиков,то будет отлично для них.А Мемфис если еще и Ануноби заполучат за условно Брукса,молодого и пару пиков,то и для них для ближайшее время чемпионская перспектива открывается.Морент-Бейн-Бриджес-Ануноби-Джексон.пятерка супер.
+2
-5
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Three Days Grace
Да пора бы уже мишкам усиливать состав. Морэнт и Бэйн уже готовы дальше второго раунда проходить
+4
-4
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