«Мемфис» пытается приобрести Микэла Бриджеса и О Джи Ануноби

« » входит в число команд, проявивших интерес к форварду , которого « » приобрел у «Финикс», сообщает HoopsHype. Также клуб ведет переговоры с « » по поводу форварда .

Согласно источникам, «Гризлис» предлагают «Нетс» и «Рэпторс» несколько драфт-пиков первого раунда.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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