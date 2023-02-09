«Мемфис» пытается приобрести Микэла Бриджеса и О Джи Ануноби
«Мемфис» входит в число команд, проявивших интерес к форварду Микэлу Бриджесу, которого «Бруклин» приобрел у «Финикс», сообщает HoopsHype. Также клуб ведет переговоры с «Торонто» по поводу форварда О Джи Ануноби.
Согласно источникам, «Гризлис» предлагают «Нетс» и «Рэпторс» несколько драфт-пиков первого раунда.
Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.
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Хоть все эти «написанные чёрным по белому» пики отправь, всё равно не пройдёт обмен.
Кого им отдавать взамен, Адамса или Джонса? лол.
Да и Бруклин не прям идет в перестройку, есть Клэкстон и Томас, которые очень хороши + Бриджес идеально заходит) И много неплохих ролевиков, так что вопрос в том какую звезду Нетс выцепит летом и будет спокойно заходить в Плей-Офф
зачем им Адамс, у них растущий, неплохой защитный центр Клэкстон