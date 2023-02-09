«Блэйзерс», «Пеликанс» и «Гриззлис» интересуются О Джи Ануноби

Теги возможные переходы Мемфис Новый Орлеан Портленд Торонто НБА О Джи Ануноби Анферни Саймонс Шэйдон Шарп Баскетбол

«Портленд», «Новый Орлеан» и «Мемфис» проявляют интерес к форварду «Торонто» О Джи Ануноби (25 лет, 201 см), сообщает HoopsHype.

«Рэпторс» заинтересованы в приобретении у «Блэйзерс» новичка Шэйдона Шарпа (19 лет, 198 см) и защитника Анферни Саймонса (23 года, 191 см).

Ануноби в нынешнем сезоне набирает 16,9 очка, 5,5 подбора, 2,0 передачи, 2,1 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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3 комментария

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Nightyork97
Ответ AllanHouston
Не хотят, по причине того, что хотелка осведомлена о том, что Лилларда нельзя менять до 9 июля "Источники" Криса Хэйнса, например, не особо
Ну это понятно, но это просто очередной развод. Пусть Ануноби посидит пока в Канаде, Коллинза тоже в свое время не толкнули, теперь не знают как его пихнуть достойно. По сути ПТБ не может предложить достойную компенсацию не в урон франшизе. Логично отдать Саймонса, но сохранить будущее - Шарпа. А тут ребятки выдвигают что-то совсем максимальные условия. Мы не Кавая меняем себе в конце концов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Ответ Nightyork97
Отдать Шарпа+Саймонса за Ануноби? А Лилларда они не хотят? Ну ладно Саймонса, но нет, давайте больше, ещё, ещё, ещё.
Не хотят, по причине того, что хотелка осведомлена о том, что Лилларда нельзя менять до 9 июля

"Источники" Криса Хэйнса, например, не особо
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Отдать Шарпа+Саймонса за Ануноби? А Лилларда они не хотят? Ну ладно Саймонса, но нет, давайте больше, ещё, ещё, ещё.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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