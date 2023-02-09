«Блэйзерс», «Пеликанс» и «Гриззлис» интересуются О Джи Ануноби

« », « » и « » проявляют интерес к форварду « » (25 лет, 201 см), сообщает HoopsHype.

«Рэпторс» заинтересованы в приобретении у «Блэйзерс» новичка Шэйдона Шарпа (19 лет, 198 см) и защитника Анферни Саймонса (23 года, 191 см).

Ануноби в нынешнем сезоне набирает 16,9 очка, 5,5 подбора, 2,0 передачи, 2,1 перехвата и 0,8 блок-шота в среднем за матч.

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