« » вернет в команду центрового « » (27 лет, 216 см).

«Сперс» взамен получат центрового (30 лет, 206 см) защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

Пелтль до 2018 года выступал за «Рэпторс», прежде чем его отправили в техасский клуб в крупной сделке с участием Кавая Ленарда.

Австриец в нынешнем сезоне набирает 12,1 очка, 9,0 подбора, 3,1 передачи и 1,1 блок-шота за игру.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?