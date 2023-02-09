«Торонто» договорился с «Сан-Антонио» об обмене Якоба Пелтля

Теги переходы Сан-Антонио Торонто НБА Кем Берч Якоб Пелтль Баскетбол

«Торонто» вернет в команду центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля (27 лет, 216 см).

«Сперс» взамен получат центрового Кема Берча (30 лет, 206 см) защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

Пелтль до 2018 года выступал за «Рэпторс», прежде чем его отправили в техасский клуб в крупной сделке с участием Кавая Ленарда.

Австриец в нынешнем сезоне набирает 12,1 очка, 9,0 подбора, 3,1 передачи и 1,1 блок-шота за игру.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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4 комментария

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TimmiDi21
Какая защита кто в курсе ?
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bunakin
В родные пенаты)
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Daishi
Прямо дедлайн возвращений, Динуидди в Нетс, Расселл в ЛАЛ, Уоррен в Финикс, Пелтль в Торонто.
+5
0
+5
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софочка
По-моему неплохо для Спёрс
+2
0
+2
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