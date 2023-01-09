Форвард «Сиксерс» получил неспортивный фол первой степени под занавес стартовой четверти матча с «Пистонс» (123:111).

Ньянг был наказан за попадание рукой по лицу .

Хорват провел некоторое время на паркете, но продолжил игру, набрав 20 очков и 5 передач. В активе Ньянга 14 очков.

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