Центровой « » Бол Бол исполнил эффектный данк в матче с « » (101:121).

Бол прорвался к кольцу вдоль лицевой линии и поставил сверху через центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта.

На счету игрока «Мэджик» в среду 11 очков и 6 подборов.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца