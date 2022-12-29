Бол Бол поставил сверху через Айзейю Стюарта

Теги Детройт Орландо НБА видео Бол Бол Айзейя Стюарт Баскетбол

Центровой «Орландо» Бол Бол исполнил эффектный данк в матче с «Детройтом» (101:121).

Бол прорвался к кольцу вдоль лицевой линии и поставил сверху через центрового «Пистонс» Айзейю Стюарта.

На счету игрока «Мэджик» в среду 11 очков и 6 подборов.

В НБА материализовался еще один Бол – гигантское и костлявое чудовище, теперь не только с мухобойкой для любого

Главный талисман «Селтикс» – это сын Джейсона Тейтума: генерирует мемы, воспитывает игроков и готовится идти по стопам отца

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
PredatorMax
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
У него руки как будто телескопические, прям как у Майкла в Спейс Джеме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий