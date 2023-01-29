Деннис Шредер получил технический за то, что лег на паркет после фола на Тейтуме

Теги Бостон Лейкерс НБА видео судьи Деннис Шредер Джейсон Тейтум Баскетбол

Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер получил технический фол за то, что слишком эмоционально отреагировал на фол на форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме.

За 4:26 до конца третьей четверти матча между командами Тейтум убежал в быстрый отрыв и попытался исполнить лэй-ап. Тейтум промахнулся, но судья зафиксировал фол у Шредера, который бежал рядом и пытался помешать броску без фола.

Игрок «Лейкерс» от разочарования упал на паркет и получил вдобавок технический.

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4 комментария

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Can
матч года с самым Х судейством?
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Валера, настало твое время...
Видно же, что чуть не убил Тейтума.
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Дмитрий Титов
Судьи в этом матче оторвались по полной программе!
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Джонни-массажист
Излишняя эмоциональная реакция добавила через технарь дополнительное очко Бостону. А без него ЛАЛ могли бы и выиграть...Баскетбол- это шахматы...
+1
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-2
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