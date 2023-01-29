Деннис Шредер получил технический за то, что лег на паркет после фола на Тейтуме

Разыгрывающий «Лейкерс» получил технический фол за то, что слишком эмоционально отреагировал на фол на форварде « » .

За 4:26 до конца третьей четверти матча между командами Тейтум убежал в быстрый отрыв и попытался исполнить лэй-ап. Тейтум промахнулся, но судья зафиксировал фол у Шредера, который бежал рядом и пытался помешать броску без фола.

Игрок « » от разочарования упал на паркет и получил вдобавок технический.

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