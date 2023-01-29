Деннис Шредер получил технический за то, что лег на паркет после фола на Тейтуме
Разыгрывающий «Лейкерс» Деннис Шредер получил технический фол за то, что слишком эмоционально отреагировал на фол на форварде «Бостона» Джейсоне Тейтуме.
За 4:26 до конца третьей четверти матча между командами Тейтум убежал в быстрый отрыв и попытался исполнить лэй-ап. Тейтум промахнулся, но судья зафиксировал фол у Шредера, который бежал рядом и пытался помешать броску без фола.
Игрок «Лейкерс» от разочарования упал на паркет и получил вдобавок технический.
Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА
4 комментария