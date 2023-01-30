Патрик Беверли: «Я взял у кого-то камеру и пошел к арбитру»

Разыгрывающий «Лейкерс» впервые прокомментировал эпизод матча против « » (121:125 ОТ), когда он вынес на площадку камеру, чтобы показать судье фол на .

«Нас обманули.

Я взял у кого-то камеру и спросил: «Можно посмотреть фото, пожалуйста?» И пошел к арбитру. На фотографии был лэй-ап Леброна и рука Тейтума, лежащая на руке Леброна. Это фол.

Я рад, что не уронил камеру, потому что эта сволочь была довольно тяжелой», – сказал Беверли.

Леброн мог принести « » победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Тейтум ударил Джеймса по руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА