Патрик Беверли: «Я взял у кого-то камеру и пошел к арбитру»
Разыгрывающий «Лейкерс» Патрик Беверли впервые прокомментировал эпизод матча против «Бостона» (121:125 ОТ), когда он вынес на площадку камеру, чтобы показать судье фол Джейсона Тейтума на Леброне Джеймсе.
«Нас обманули.
Я взял у кого-то камеру и спросил: «Можно посмотреть фото, пожалуйста?» И пошел к арбитру. На фотографии был лэй-ап Леброна и рука Тейтума, лежащая на руке Леброна. Это фол.
Я рад, что не уронил камеру, потому что эта сволочь была довольно тяжелой», – сказал Беверли.
Леброн мог принести «Лейкерс» победу в основное время матча, но не реализовал лэй-ап в проходе на последних секундах. На повторе отчетливо видно, что Тейтум ударил Джеймса по руке и помешал броску. Судьи не заметили фол.
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Владелец камеры: