Девонте Кейкок стал игроком ЦСКА
Московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с американским тяжелым форвардом Девонте Кейкоком (26 лет, 201 см).
Контракт подписан до окончания сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.
Игрок прибудет в Москву в середине февраля, накануне Матча всех звезд Лиги ВТБ. Его контракт вступит в силу после медосмотра в GMS Clinic.
Кейкок перешел из клуба G-лиги «Мотор Сити Круз», в составе которого в нынешнем сезоне провел 14 матчей, набирая в среднем 19,9 очка (58,5% с игры, 66,7% штрафных), 9,7 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за 31,2 минуты.
На счету форварда выступления в НБА за «Лейкерс» и «Сан-Антонио». На старте нынешнего сезона Кейкок подписал контракт с «Портлендом», но не попал в заявку команды и отправился в G-лигу.
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