Московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с американским тяжелым форвардом (26 лет, 201 см).

Контракт подписан до окончания сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Игрок прибудет в Москву в середине февраля, накануне Матча всех звезд Лиги ВТБ. Его контракт вступит в силу после медосмотра в GMS Clinic.

Кейкок перешел из клуба G-лиги «Мотор Сити Круз», в составе которого в нынешнем сезоне провел 14 матчей, набирая в среднем 19,9 очка (58,5% с игры, 66,7% штрафных), 9,7 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за 31,2 минуты.

На счету форварда выступления в за «Лейкерс» и «Сан-Антонио». На старте нынешнего сезона Кейкок подписал контракт с «Портлендом», но не попал в заявку команды и отправился в G-лигу.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию