Девонте Кейкок стал игроком ЦСКА

Теги переходы ЦСКА НБА G-лига Единая лига ВТБ Девонте Кейкок Баскетбол

Московский ЦСКА объявил о подписании соглашения с американским тяжелым форвардом Девонте Кейкоком (26 лет, 201 см).

Контракт подписан до окончания сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Игрок прибудет в Москву в середине февраля, накануне Матча всех звезд Лиги ВТБ. Его контракт вступит в силу после медосмотра в GMS Clinic.

Кейкок перешел из клуба G-лиги «Мотор Сити Круз», в составе которого в нынешнем сезоне провел 14 матчей, набирая в среднем 19,9 очка (58,5% с игры, 66,7% штрафных), 9,7 подбора, 1,6 передачи, 0,9 перехвата и 0,6 блок-шота за 31,2 минуты.

На счету форварда выступления в НБА за «Лейкерс» и «Сан-Антонио». На старте нынешнего сезона Кейкок подписал контракт с «Портлендом», но не попал в заявку команды и отправился в G-лигу.

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14 комментариев

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8gys799mjk
Ответ lecter666_destiny
Ну мне то все равно, кто там играет. Вопрос в другом, зачем платят иностранцам миллионы и как они их отбивают без Еврокубков?
Это ребята, которые что-то умеют, но уже вряд ли сыграют уже на по-настоящему высоком уровне, и которые пытаются заработать хоть что-то стуча мячом. Оставь это патриотам вроде Джулиуса. Пусть порадуются хоть чему-то😉
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Julius Nwosu
Ответ lecter666_destiny
Ну мне то все равно, кто там играет. Вопрос в другом, зачем платят иностранцам миллионы и как они их отбивают без Еврокубков?
В баскетбольной Европе никто не отбивает свои миллионы. Вообще. Абсолютное большинство клубов, это игрушки папиков ( местных олигархов и футбольных грандов). А если вам всё равно и вы не смотрите, то надо просто не заходить в такие ветки или хотя бы не писать в них чушь. Я вот например не захожу в фигурное катание и баскетбол 3*3, так как не смотрю и не понимаю.
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lecter666_destiny
Ответ Julius Nwosu
Не только смотрят, но там и играют вице чемпионы последнего Евро, а так же игроки Реала, Пао, Маккаби, Валенсии и даже в средняках бегают лучший по блокам чемпионата Италии и игроки сборной Бразилии.
Ну мне то все равно, кто там играет. Вопрос в другом, зачем платят иностранцам миллионы и как они их отбивают без Еврокубков?
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lecter666_destiny
Ответ Кирилл
Да, он был в пузыре в составе ЛАЛ ) Даже перстнем красуется в одной запрещенной социальной сети.
Местный Саша Каун в общем :)
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Julius Nwosu
Ответ Hermano Blanco
Чемпион НБА на секундочку)
И? Первый раз чемпион НБА в РФ, приезжал ещё в середине 90-х, в Шахтёр Черемхово, а в конце 90-х в ЦСКА, играл партнёр Джордана по звёздному Чикаго. Эка невидаль...
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Кирилл
Ответ lecter666_destiny
Разве он был в ЛАЛ в 2020 году? Я его не помню его. Помню мелькал в сезоне 2020-2021 гг
Да, он был в пузыре в составе ЛАЛ )
Даже перстнем красуется в одной запрещенной социальной сети.
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Julius Nwosu
Ответ lecter666_destiny
Если не секрет, а зачем ЦСКА подписывает таких игроков? В Евролигу в ближайшие годы не пустят (разве что произойдет невероятное и кое кого и его окружение пустят в расход). Ну и смысл тогда в иностранцах? Ради ВТБ? Неужели ВТБ кто то смотрит?
Не только смотрят, но там и играют вице чемпионы последнего Евро, а так же игроки Реала, Пао, Маккаби, Валенсии и даже в средняках бегают лучший по блокам чемпионата Италии и игроки сборной Бразилии.
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lecter666_destiny
Ответ Hermano Blanco
Чемпион НБА на секундочку)
Разве он был в ЛАЛ в 2020 году? Я его не помню его. Помню мелькал в сезоне 2020-2021 гг
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lecter666_destiny
Если не секрет, а зачем ЦСКА подписывает таких игроков? В Евролигу в ближайшие годы не пустят (разве что произойдет невероятное и кое кого и его окружение пустят в расход). Ну и смысл тогда в иностранцах? Ради ВТБ? Неужели ВТБ кто то смотрит?
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Hermano Blanco
Чемпион НБА на секундочку)
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Vagner01
Будем смотреть! Надеюсь покажет себя! Ждём дебюта на площадке!
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Иван Колгашкин
Пришла новость думал футбольного ЦСКА обрадовался, потом увидел что баскетбольный....
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Stan WarHammer
Из Лейкерс с любовью прямо-таки. Неплохой габаритный игрок, но школы чуток не хватает. Для уровня нашей лиги хорошее приобретение.
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Кирилл
Интересное и невероятно неожиданное подписание.
Будем посмотреть, как говорится.

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