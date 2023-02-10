Эмил Райкович: «Команда показала хорошую реакцию после поражения от «Зенита»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович доволен уверенной победой команды над «Локомотивом-Кубань» (98:66) в гостевом матче второго этапа регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

«Это была интересная игра для зрителей. Во втором тайме не хотели рисковать и сыграли намного лучше. Делились мячом, агрессивно оборонялись и создали преимущество, которое «Локо» было сложно сократить.

Команда показала хорошую реакцию после поражения от «Зенита». Дальше очень важная встреча с УНИКСом. Это будет трудно.

Также хотел бы поблагодарить наших болельщиков. Перед игрой спросил у нашего спортивного директора Андрея Щепанкова, будет ли у нас поддержка, и группа болельщиков ЦСКА была большая и очень громкая, мы их слышали, что очень важно в своего рода враждебном окружении. Они очень помогли нам сегодня, и я хочу сказать, что мы рады видеть наших болельщиков в каждом городе, куда приезжаем играть», – сказал Райкович.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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