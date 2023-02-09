Тиафу сыграет в Матче всех звезд НБА

Теги Матч всех звезд НБА ATP Фрэнсис Тиафу Теннис

14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу сыграет в Матче всех звезд НБА, который состоится 17 февраля. Американец войдет в команду трехкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.

«Это потрясающе, просто потрясающе! Для меня это большая честь. Я ни о чем не знал, пока не получил от организаторов электронное письмо, где было написано: «Ты будешь на Матче всех звезд НБА!» И я такой: «Да это просто сумасшествие». Мне кажется, это отличный кроссовер.

Многие люди, которые обычно не следили за теннисом, заинтересовались мной и нашим видом спорта из-за того, а) как я веду себя на корте и б) что я темнокожий спортсмен. Это затрагивает большое количество людей, и я очень рад».

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4 комментария

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trumpet
Кириос помрет от зависти!😂
+2
0
+2
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Alexander Permyakov
Матч знаменитостей НБА и Матч всех звёзд НБА - не одно и то же. Это как Матч английской Премьер-Лиги и Кубок Матч-Премьер.
+1
0
+1
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Великий Алонсо
"Мне кажется, это отличный кроссовер". Какой кроссовер? Москвич 3?
0
-1
-1
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Паша Самохин
Только ради этого стоит посмотреть матч всех звёзд)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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