14-я ракетка мира Фрэнсис Тиафу сыграет в Матче всех звезд НБА, который состоится 17 февраля. Американец войдет в команду трехкратного чемпиона НБА Дуэйна Уэйда.

«Это потрясающе, просто потрясающе! Для меня это большая честь. Я ни о чем не знал, пока не получил от организаторов электронное письмо, где было написано: «Ты будешь на Матче всех звезд НБА!» И я такой: «Да это просто сумасшествие». Мне кажется, это отличный кроссовер.

Многие люди, которые обычно не следили за теннисом, заинтересовались мной и нашим видом спорта из-за того, а) как я веду себя на корте и б) что я темнокожий спортсмен. Это затрагивает большое количество людей, и я очень рад».

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