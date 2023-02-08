Джерико Симс заменит Шэйдона Шарпа на конкурсе данков

Теги Нью-Йорк Портленд НБА Матч всех звезд НБА Джерико Симс Шэйдон Шарп Баскетбол

Центровой «Нью-Йорка» Джерико Симс выступит в предстоящем конкурсе данков вместо форварда «Портленда» Шэйдона Шарпа, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Новичок «Блэйзерс» отказался от участия в конкурсе, чтобы сосредоточиться на второй половине сезона.

Соперниками Симса будут Кеньон Мартин-младший из «Хьюстона», Трей Мерфи из «Нового Орлеана» и Мэк Маккланг из G League.

Матч всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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7 комментариев

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gippilol
Ответ kolyan#15
Этот конкурс слемд-данков грозит стать легендарным!
Он как минимум уже будет ИСТОРИЧЕСКИМ - раньше все таки пацанов из лиги набирали. Может придут со временем к формату соревнований про-данкеров в перерыве АСГ)
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4eLOVE4iK
Вся надежда на Маккланга.. какого то там....кто бы он ни был
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-1
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EchteLiebe
С каждым годом все хуже состав
Лучше бы уже проф. данкеров позвали, чем этих ноунеймов
+4
0
+4
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Nightyork97
Мда, можно скипать это бесполезное шоу
+4
0
+4
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Артём Альбрехт
Я только на него и хотел посмотреть на контексте. Ну и конкурс..
+9
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Свежий
Дожили, уже даже новички отказываются от выступления на СДК 👹
+12
-1
+11
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kolyan#15
Этот конкурс слемд-данков грозит стать легендарным!
+13
0
+13
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