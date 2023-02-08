Джерико Симс заменит Шэйдона Шарпа на конкурсе данков

Центровой « » Джерико Симс выступит в предстоящем конкурсе данков вместо форварда « » , сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Новичок «Блэйзерс» отказался от участия в конкурсе, чтобы сосредоточиться на второй половине сезона.

Соперниками Симса будут Кеньон Мартин-младший из «Хьюстона», Трей Мерфи из «Нового Орлеана» и Мэк Маккланг из G League.

всех звезд-2023 состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити.

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