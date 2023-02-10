Чарльз Баркли: «Санз» нужно поработать на рынке, если они хотят далеко пройти в плей-офф»

Теги Финикс НБА Чарльз Баркли Кевин Дюрэнт Баскетбол

Член Зала славы, эксперт Чарльз Баркли рассказал о главной проблеме «Финикса» после перехода в команду суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.

«Запад силен. «Лейкерс», «Мемфис»... Уровень скамейки будет играть важную роль. «Санз» нужно выходить на рынок выкупленных игроков и искать там габаритных парней. Кэм Пэйн, Ти Джей Уоррен, это маленькие ребята. «Финикс» многое отдал перед дедлайном. Моим «Санз» нужно поработать на рынке.

Стартовая пятерка? Никаких вопросов. Но чтобы выиграть три серии и просто дойти до финала нужна сильная скамейка», – заявил Баркли.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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9 комментариев

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Иван Копнин
Запад силен: Лейкерс.........
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Mur89
Лейкерс🤣🤣Чак красава
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Cubs-V
Я пару раз смотрел их шоу на ТНТ. Посмеяться можно. Но, что-то серьезное...
Это лучше на Спортс.
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Ал Б
А в конце он добавил: Возьмите меня на 4, я тоже хочу гайку как у Шака и Кенни
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Can
По ходу чел только проснулся с бодуна, сразу написал что то в твитер о наболевшем. Сейчас протрезвеет раздуплится и прочтет уже новости)))
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SpankyBoy
Ответ кандид
А у меня вот есть вопросы к стартовой пятерке. Конкретно, кто будет играть ТФ? Шарич, у которого в этом сезоне 37 игр из 57 с количеством минут 14 в среднем? И если так, то кто ему на смену в случае очередной травмы? Легких форвардов подтягивать на четвёрку?
Шарича обменяли на Бейзли в Оклу. А играть на четверке будет Дюрант, также, как он делал это в Бруклине
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vzi
Чак! Чак лучший! ;)
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кандид
А у меня вот есть вопросы к стартовой пятерке. Конкретно, кто будет играть ТФ? Шарич, у которого в этом сезоне 37 игр из 57 с количеством минут 14 в среднем? И если так, то кто ему на смену в случае очередной травмы? Легких форвардов подтягивать на четвёрку?
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A&G 1993
Рад был бы увидеть Кармело Энтони и Дуайта Ховарда в Санз)
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-1
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