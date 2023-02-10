Член Зала славы, эксперт рассказал о главной проблеме « » после перехода в команду суперзвезды НБА Кевина Дюрэнта.

«Запад силен. «Лейкерс», «Мемфис»... Уровень скамейки будет играть важную роль. «Санз» нужно выходить на рынок выкупленных игроков и искать там габаритных парней. Кэм Пэйн, Ти Джей Уоррен, это маленькие ребята. «Финикс» многое отдал перед дедлайном. Моим «Санз» нужно поработать на рынке.

Стартовая пятерка? Никаких вопросов. Но чтобы выиграть три серии и просто дойти до финала нужна сильная скамейка», – заявил Баркли.

«Династия» кексиков исчерпала себя. Супертрио Дюрэнт-Ирвинг-Харден – это 1 выигранная серия за 4 года и 100500 нелепостей

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