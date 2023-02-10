Павел Астахов: «Хотим вернуться в Лигу ВТБ, и рано или поздно это произойдет»

Генеральный директор «Химок» Павел Астахов прокомментировал победу своей команды над «Руной» в 1/4 финала Кубка России и подтвердил, что подмосковный клуб стремится вернуться в Единую лигу ВТБ.

«Я верил в ребят, у нас молодая команда, которую мы очень кропотливо собирали летом. Наша задача — быть в медалях Суперлиги.

Что касается Кубка, то ребята и тренерский штаб большие молодцы. Сначала по итогам двух матчей разобрали «Самару», затем прошли «Руну». Доказали свое превосходство на площадке.

«Химки» поборются за итоговую победу? Почему бы и нет. Постараемся показать свой максимум, будем играть на победу. Формат «Финала четырех» к этому располагает. Всего два матча, максимум два иностранца в составе конкурентов. Так что все возможно.

После таких результатов нет мыслей постараться вернуться в Единую лигу ВТБ? Мы хотим вернуться, и рано или поздно это произойдет», – сказал Астахов.

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