Андрей Мальцев: «Русские игроки ничуть не хуже легионеров»
Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев объяснил, почему клуб не приглашает иностранных игроков.
«Это принципиальная позиция. Я считаю, что наши русские игроки ничуть не хуже легионеров. И мы обязаны давать шанс своим ребятам. У нас в том году был один казах – Саня Жигулин. Но мы его не считали легионером, он свой полностью. А сейчас мы принципиально хотим дать развитие российским игрокам. Чем мы точно выделяемся, так это тем, что у нас два «лимитчика» играют больше всех.
Лимитчики – это молодые игроки, не старше 2001 года рождения, которые по регламенту обязаны быть на каждом матче в ростере команды, а еще должны сыграть определенное количество минут в сумме за чемпионат. У нас это Дима Кадошников и Саня Мальцев. И можно гордиться тем, что они не просто присутствуют в составе, но являются важными игроками, а порой и берут на себя лидерские функции. Единственное, мы не берем в расчет молодежные команды: ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит». Там задачи другие. А среди взрослых команд мы единственные, кто полностью использует лимитчиков.
Хотелось бы видеть больше новых имен российских игроков. А пока видим иностранцев, которые мигрируют из одной команды в другую. Немного 90-е напоминает, когда не успевали запомнить фамилии легионеров, а они уже уехали. Понимаю все объективные международные причины, но, раз так происходит, надо вкладываться в воспитание российских игроков в первую очередь, точно не в приглашение легионеров», – заявил Мальцев.
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