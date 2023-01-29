Андрей Мальцев: «Ни «Зенит», ни УНИКС последнего слова еще не сказали»

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Главный тренер «Химок» Андрей Мальцев считает, что ЦСКА придется выдержать плотную конкуренцию со стороны других команд в борьбе за чемпионство в Единой лиге ВТБ.

«Мы помним, что в прошлом году серии решающие были до четырех побед и как все в итоге сложилось. Думаю, ни «Зенит», ни УНИКС последнего слова еще однозначно не сказали. Уверен, что МБА будет также трепать нервы и «Зениту», и ЦСКА, и другим командам. Уверен, что «Локомотив» дома будет напрягаться изо всех сил. И у «Нижнего Новгорода» потрясающие игры бывают.

Скорее всего, каких-то сенсаций не будет и ЦСКА дойдет до финала. Но легкой прогулки у него точно не будет. Я верю в это, потому что вижу, какие специалисты работают. И Перасович, и Паскуаль не дадут этому случиться легко. Они найдут способ обеспечить нервную жизнь ЦСКА. И я буду этому только рад.

Но не из-за того, что не желаю успеха ЦСКА. Прошлогодняя финальная серия была одним из самых замечательных событий, которые были за последние годы в баскетболе. Мне она очень понравилась. По содержанию баскетбола, по накалу, по всему. Полные трибуны. Я был и в Ленинграде, и в Москве на матчах», – сказал Андрей Мальцев.

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