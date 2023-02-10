Эмил Райкович: «Локо» стал другой командой по сравнению с нашей предыдущей встречей»

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович перед матчем Лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» отметил прогресс краснодарской команды.

«Локо» стал практически другой командой по сравнению с той, с которой мы столкнулись в предыдущей встрече. Они добавили в состав Акуна-Перселла и Уайта, и теперь показывают хороший баскетбол.

Они обыграли «Зенит», разгромили УНИКС, хорошо действовали против «Нижнего». Так что нам нужно быть очень сосредоточенными, чтобы одержать здесь победу», – заявил Райкович.

Этот ЦСКА стал командой-легендой, но «Зенит» Паскуаля прервал суперсерию

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