Эмил Райкович: «В этой игре «Зенит» больше хотел победить»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Зенита» (86:90), которое прервало серию московской команды из 24 побед подряд.

«Прежде всего, поздравляю «Зенит». Эта игра позволила нам признать, что нет непобедимых команд. Наша историческая серия закончилась. Мы были рады тому, как она проходила, но она подошла к концу.

Наверное, в этой игре «Зенит» больше хотел победить, он действовал очень агрессивно. Конечно, важным фактором стал процент трехочковых: они реализовали 15 из 29 с периметра.

Эта игра станет уроком для нас. Мы знаем, что можем играть лучше», – сказал Райкович.

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1 комментарий

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Vagner01
Коуч все нормально! Вечно побеждать нельзя! Лучше сейчас проиграть чем в ПО!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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