Илона Корстин: «Выбирая тренеров на Матч звезд, лига руководствовалась как результатами команд, так и новой концепцией матча»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала назначение Эмила Райковича (ЦСКА) и (УНИКС) тренерами команд на предстоящем Матче всех звезд.

«Выбирая тренеров на Матч звезд в этом году, лига руководствовалась как результатами команд, так и новой концепцией матча: New School против Old School.

В итоге команду «Новой школы» возглавит один из самых молодых и перспективных тренеров лиги Эмил Райкович: под его руководством лидирует в турнирной таблице с 24 победами подряд, и сейчас Эмил, безусловно, тренер №1 в турнире. Команду «Старой школы» возглавит самый опытный тренер лиги Велимир Перасович из : казанцы имеют второй результат в чемпионате.

Для Эмила Райковича этот звезд станет первым, и будет интересно посмотреть, как он проявит себя в роли главного тренера команды «Новой школы». А вот Велимир Перасович уже принимал участие в Матче звезд лиги в прошлом году и хорошо себя показал: его сборная Звезд Мира играла эффектно и обыграла Звезд России», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.

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