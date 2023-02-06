Илона Корстин: «Выбирая тренеров на Матч звезд, лига руководствовалась как результатами команд, так и новой концепцией матча»

Теги ЦСКА УНИКС Илона Корстин Велимир Перасович Единая лига ВТБ Матч всех звезд Единой лиги ВТБ Эмил Райкович Баскетбол

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин прокомментировала назначение Эмила Райковича (ЦСКА) и Велимира Перасовича (УНИКС) тренерами команд на предстоящем Матче всех звезд.

«Выбирая тренеров на Матч звезд в этом году, лига руководствовалась как результатами команд, так и новой концепцией матча: New School против Old School.

В итоге команду «Новой школы» возглавит один из самых молодых и перспективных тренеров лиги Эмил Райкович: ЦСКА под его руководством лидирует в турнирной таблице с 24 победами подряд, и сейчас Эмил, безусловно, тренер №1 в турнире. Команду «Старой школы» возглавит самый опытный тренер лиги Велимир Перасович из УНИКСа: казанцы имеют второй результат в чемпионате.

Для Эмила Райковича этот Матч звезд станет первым, и будет интересно посмотреть, как он проявит себя в роли главного тренера команды «Новой школы». А вот Велимир Перасович уже принимал участие в Матче звезд лиги в прошлом году и хорошо себя показал: его сборная Звезд Мира играла эффектно и обыграла Звезд России», – передает слова Илоны Корстин официальный сайт Лиги ВТБ.

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