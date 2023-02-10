« » в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда , который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.

Церемония началась с выступления легенды «озерников» , который представил Леброна как нового обладателя важного рекорда НБА.

Затем слово взял сам Джеймс, который поблагодарил людей, помогавших ему и вдохновлявших его на протяжении 20-летней карьеры в НБА.

Во встрече с «Оклахомой» Джеймс набрал 38 очков и превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету 4-кратного MVP 38 388 очков.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней