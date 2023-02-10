«Лейкерс» провели церемонию в честь Леброна Джеймса, который стал рекордсменом НБА по очкам
«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.
Церемония началась с выступления легенды «озерников» Джеймса Уорти, который представил Леброна как нового обладателя важного рекорда НБА.
Затем слово взял сам Джеймс, который поблагодарил людей, помогавших ему и вдохновлявших его на протяжении 20-летней карьеры в НБА.
Во встрече с «Оклахомой» Джеймс набрал 38 очков и превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету 4-кратного MVP 38 388 очков.
Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?
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