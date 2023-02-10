«Лейкерс» провели церемонию в честь Леброна Джеймса, который стал рекордсменом НБА по очкам

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Джеймс Уорти Баскетбол

«Лейкерс» в четверг в день матча с «Милуоки» провели церемонию в честь форварда Леброна Джеймса, который во вторник стал рекордсменом НБА по набранным очкам.

Церемония началась с выступления легенды «озерников» Джеймса Уорти, который представил Леброна как нового обладателя важного рекорда НБА.

Затем слово взял сам Джеймс, который поблагодарил людей, помогавших ему и вдохновлявших его на протяжении 20-летней карьеры в НБА.

Во встрече с «Оклахомой» Джеймс набрал 38 очков и превзошел рекорд легендарного Карима Абдул-Джаббара. Теперь на счету 4-кратного MVP 38 388 очков.

Все о рекордных 38 390 очках Леброна: где, когда, как, откуда, с кем, против кого он их набирал?

Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара

Какие рекорды Леброн будет бить дальше? Следующие мишени – Джордан, Мэджик и Шак

Как Леброн обгонял Карима, Джордана и Чемберлена. Гифка с очковой погоней

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SopTecret
Классно придумали: из-за рекорда забили на выиграть у Оклахомы, а потом не выпустили играть против Милуоки. То есть, потенциально -2 в решающем отрезке сезона, когда и так в заднице...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
paganism
Позорник не вышел бороться с Милуоки!
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий