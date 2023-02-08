Дарвин Хэм: «Часто внимание было сосредоточено на рекорде Леброна, а не на игре в баскетбол»
Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение команды в домашнем матче от «Оклахомы» (130:133).
«Часто внимание было сосредоточено на попытке Леброна установить рекорд, а не на игре в баскетбол. Мы совершили слишком много ошибок. Потери сегодня сильно испортили нам игру.
Леброн дал людям то, что они хотели, в своем истинном стиле. Для меня большая честь участвовать в таком матче. Я знаю, что Карим значил для лиги. Он был одним из столпов, которые помогли построить эту лигу», – сказал Хэм.
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