Дарвин Хэм: «Часто внимание было сосредоточено на рекорде Леброна, а не на игре в баскетбол»

Главный тренер « » прокомментировал поражение команды в домашнем матче от «Оклахомы» (130:133).

«Часто внимание было сосредоточено на попытке Леброна установить рекорд, а не на игре в баскетбол. Мы совершили слишком много ошибок. Потери сегодня сильно испортили нам игру.

Леброн дал людям то, что они хотели, в своем истинном стиле. Для меня большая честь участвовать в таком матче. Я знаю, что Карим значил для лиги. Он был одним из столпов, которые помогли построить эту лигу», – сказал Хэм.

превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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