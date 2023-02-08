Дарвин Хэм: «Часто внимание было сосредоточено на рекорде Леброна, а не на игре в баскетбол»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Дарвин Хэм Баскетбол

Главный тренер «Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение команды в домашнем матче от «Оклахомы» (130:133).

«Часто внимание было сосредоточено на попытке Леброна установить рекорд, а не на игре в баскетбол. Мы совершили слишком много ошибок. Потери сегодня сильно испортили нам игру.

Леброн дал людям то, что они хотели, в своем истинном стиле. Для меня большая честь участвовать в таком матче. Я знаю, что Карим значил для лиги. Он был одним из столпов, которые помогли построить эту лигу», – сказал Хэм.

Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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1 комментарий

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lecter666_destiny
Ну ладно Леброн, который к слову атаковал с легендарным процентом сегодня первые три четверти, а остальные то чего отвлекались? Кто мешал Шредеру попасть хотя бы пару полностью открытых трёх? Или Дэвису начать играть? Я уж молчу о Вестбрука, который на одно полезное действие делал 3 промаха или потери
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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