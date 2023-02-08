Энтони Дэвис не отреагировал на исторический бросок Леброна Джеймса

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис никак не отреагировал на исторический бросок партнера по команде Леброна Джеймса в матче против «Оклахомы» (130:133).

В то время как вся команда стояла в ожидании попадания Джеймса, Дэвис сидел на скамейке и даже не поаплодировал.

В конце третьей четверти встречи Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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