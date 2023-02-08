Энтони Дэвис не отреагировал на исторический бросок Леброна Джеймса
Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис никак не отреагировал на исторический бросок партнера по команде Леброна Джеймса в матче против «Оклахомы» (130:133).
В то время как вся команда стояла в ожидании попадания Джеймса, Дэвис сидел на скамейке и даже не поаплодировал.
В конце третьей четверти встречи Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.
Леброн – лучший по очкам в истории НБА! Его суперсила в исключительном миксе мощи и резкости
Леброн побил рекорд НБА по очкам! Исторический бросок и личные поздравления от Карима Абдул-Джаббара
Видимо, "неладно что-то в датском королевстве" между самим королем и его наследным принцем.
Ну а если честно, довольно странно, что Дэвис никак не отреагировал, кенты же вроде как-никак, всегда вместе смеются и обнимаются, на одной волне типа.