Энтони Дэвис не отреагировал на исторический бросок Леброна Джеймса

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Оклахома-Сити Энтони Дэвис Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис никак не отреагировал на исторический бросок партнера по команде Леброна Джеймса в матче против «Оклахомы» (130:133).

В то время как вся команда стояла в ожидании попадания Джеймса, Дэвис сидел на скамейке и даже не поаплодировал.

В конце третьей четверти встречи Джеймс превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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23 комментария

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Андрей Чучунков
Ответ Rodbert
Видимо ЛА предлагали Девиса в обмен на Ирвинга и все это с согласия Леброна. Но тут подсуетился Даллас и сделка сорвалась.
да, а спереди один Леброн будет играть на трех позициях. бред, Дэвис, когда здоров, игрок калибра МВЗ и символической пятерки, его нельзя сливать, как Порзингиса
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Сергей Булдаков
Теперь понятно, кому предназначалось " ****, man" 😅
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Nightyork97
Да ну бред, как можно не поздравить человека с таким достижением. Дэвис что-то совсем поплыл
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RAMIK
Он просто боялся получить травму из-за радости.
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lecter666_destiny
Ответ Andy
Отреагировал сидя просто)
Он просто боялся травмировать руку, хлопая в ладоши...
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TurboMen
Дэвис до травмы и Дэвис сейчас это какие-то два разных игрока, ну как можно так кардинально различаться? Не здоров - не играй! Надеюсь последуют какие-то комментарии всему этому. Леброн то никак не злоупотреблял моментом, его очки всего с 20 бросков(у Вестбрука 19), кто тебе мешал? Где защита? Впрочем это относится почти ко всем, перенервничали что ли...
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Andy
Отреагировал сидя просто)
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Goddemic
Ответ signori
расстроился из-за поражения
в тот момент стало -5 и вся борьба впереди. Какое расстроился?
+3
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lecter666_destiny
Дэвис сегодня наверно и на землетрясение не отреагировал...
+3
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lecter666_destiny
Ответ Rodbert
Видимо ЛА предлагали Девиса в обмен на Ирвинга и все это с согласия Леброна. Но тут подсуетился Даллас и сделка сорвалась.
Ага а Бруклин решил отказаться?:)
+3
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Dmitry Trepov
А его сегодня на игре вообще не было, он видимо на 6 месте, в ПО уже
+2
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signori
расстроился из-за поражения
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4eLOVE4iK
Потому что он видел счет игры и видимо это как то поважнее ему показалось
+6
-2
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Южка
Ответ Кузен ЛеЧока
Да он уже устал от этого хайпа
Да надоел ему Жамес конечно... ещё с тех пор как хавали Тако по вторникам. Леброн всю ленту тогда "обклеивал" Дэвисом, с подписью my dog и т.д. сейчас этого давно нет, в гости Эй Ди не ходит.
+2
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*MVP*
Ответ Rodbert
Видимо ЛА предлагали Девиса в обмен на Ирвинга и все это с согласия Леброна. Но тут подсуетился Даллас и сделка сорвалась.
отличная версия, лол
+11
-1
+10
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Кузен ЛеЧока
Да он уже устал от этого хайпа
+5
-1
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Mr.BadGuy
Ногами же по полу потопал
+7
-1
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Rodbert
Видимо ЛА предлагали Девиса в обмен на Ирвинга и все это с согласия Леброна. Но тут подсуетился Даллас и сделка сорвалась.
+26
-6
+20
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mibX
Он так же и играл, по крайней мере всю вторую половину, которую я смотрел.
Видимо, "неладно что-то в датском королевстве" между самим королем и его наследным принцем.
+7
-1
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Vagant
Эй Ди сегодня "варенный" был, по ходу, приболел.
+3
0
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Свежий
Не показывайте это видео ЛеБрону!

Ну а если честно, довольно странно, что Дэвис никак не отреагировал, кенты же вроде как-никак, всегда вместе смеются и обнимаются, на одной волне типа.
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-3
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Scully
Я тоже Ген, вообще никак абсолютно
+6
-6
0
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Fooler
Да он и играл сегодня как будто под чем-то.
+30
-1
+29
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