Кубок России. 1/4 финала. Первые матчи. МБА взяла верх над «Темп-СУМЗ-УГМК», «Химки» победили «Руну»

В рамках первых матчей 1/4 финала Кубка России московская взяла верх над «Темп-СУМЗ-УГМК» из Ревды, подмосковные «Химки» победили столичную «Руну».

Петербургский «Зенит» обыграл «Уралмаш» из Екатеринбурга.

1/4 финала

Первые матчи

Темп-СУМЗ-УГМК – МБА – 63:77 (23:21, 13:19, 20:24, 7:13)

ТЕМП-СУМЗ-УГМК: Макиев, Макеев, Колюшкин (все – 10).

МБА: Лопатин (18), Пушков (13), Касаткин (11).

25 января. 16:00

– – 64:73 (22:21, 16:19, 16:20, 10:13)

УРАЛМАШ: Кондаков (15), Даглас (14 + 11 подборов), Глазунов (9 + 6 передач).

ЗЕНИТ: Эртель (24), Карасев (16), Тоипкинс (7 + 7 подборов).

25 января. 17:00

– Руна – 94:81 (29:18, 29:21, 16:19, 20:23)

ХИМКИ: Варнаков (21 + 6 передач), Кадошников (12 + 7 подборов), Першин (11 + 5 передач).

РУНА: Дэвис (26), Комиссаров (12 + 5 подборов), Ключников (12).

25 января. 19:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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