50 очков и 13 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Нового Орлеана»
Звездный форвард «Милуоки» Янниса Адетокумбо стал главным героем матча с «Новым Орлеаном» (135:100).
Адетокумбо набрал 50 очков (20 из 26 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи при 3 потерях за 30 минут.
Рекордный результат в карьере Янниса – 55 очков – был установлен 4 января во встрече с «Вашингтоном».
Адетокумбо набрал 29 очков и 10 подборов уже по итогам первой половины.
Это 10-й матч Адетокумбо в текущем сезоне, в котором он набрал не менее 40 очков, что является повторением рекорда грека (сезон-21/22).
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