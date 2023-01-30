Звездный форвард « » стал главным героем матча с « » (135:100).

Адетокумбо набрал 50 очков (20 из 26 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи при 3 потерях за 30 минут.

Рекордный результат в карьере Янниса – 55 очков – был установлен 4 января во встрече с «Вашингтоном».

Адетокумбо набрал 29 очков и 10 подборов уже по итогам первой половины.

Это 10-й матч Адетокумбо в текущем сезоне, в котором он набрал не менее 40 очков, что является повторением рекорда грека (сезон-21/22).

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