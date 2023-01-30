50 очков и 13 подборов Янниса Адетокумбо помогли «Милуоки» выиграть у «Нового Орлеана»

Теги Милуоки Новый Орлеан НБА видео Яннис Адетокумбо Баскетбол

Звездный форвард «Милуоки» Янниса Адетокумбо стал главным героем матча с «Новым Орлеаном» (135:100).

Адетокумбо набрал 50 очков (20 из 26 с игры, 3 из 4 из-за дуги), 13 подборов и 4 передачи при 3 потерях за 30 минут.

Рекордный результат в карьере Янниса – 55 очков – был установлен 4 января во встрече с «Вашингтоном».

Адетокумбо набрал 29 очков и 10 подборов уже по итогам первой половины.

Это 10-й матч Адетокумбо в текущем сезоне, в котором он набрал не менее 40 очков, что является повторением рекорда грека (сезон-21/22).

Расстегивающиеся штаны Adidas – знаковый атрибут НБА, который покорил весь мир. Вообще-то они появились раньше и под другим брендом

«Денвер» Николы Йокича лидирует на Западе. Каковы их шансы на титул НБА?

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Учительгода2020
В этом году жёсткая битва за МВП
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий