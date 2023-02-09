Стал известен новый тренерский штаб сборной США

Теги Тайрон Лю сборная США Стив Керр Эрик Споэльстра Монти Уильямс Баскетбол

Сборная США объявила тренерский штаб национальной команды на чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.

Главный тренер сборной – Стив Керр («Голден Стэйт»). Ассистировать ему будут Эрик Споэльстра из «Майами» и Марк Фью из университета Гонзага.

Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс, который изначально был назначен третьим помощником Керра, пропустит турнир по семейным обстоятельствам. Его место займет Тайрон Лю («Клипперс»).

💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
V@d!m
Ответ Laden
Лю там за какие заслуги?
Лю один из лучших менеджеров в НБА по управлению командой во время матча и отлично управляется со звёздами, из которых, собственно, и состоит вся сборная
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
Ответ Laden
Лю там за какие заслуги?
Кофе носить будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Laden
Лю там за какие заслуги?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
avcgloronalduMU
с козырей зашли
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий