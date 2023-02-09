Стал известен новый тренерский штаб сборной США
Сборная США объявила тренерский штаб национальной команды на чемпионат мира 2023 года, который пройдет в Индонезии, Японии и на Филиппинах.
Главный тренер сборной – Стив Керр («Голден Стэйт»). Ассистировать ему будут Эрик Споэльстра из «Майами» и Марк Фью из университета Гонзага.
Главный тренер «Финикса» Монти Уильямс, который изначально был назначен третьим помощником Керра, пропустит турнир по семейным обстоятельствам. Его место займет Тайрон Лю («Клипперс»).
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