На О Джи Ануноби претендуют 8 команд

Форвард « » является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.

По информации обозревателя Yahoo Sports Джейка Фишера, на 25-летнего игрока претендуют сразу восемь команд: « », «Мемфис», « », «Индиана», «Портленд», « », «Финикс» и «Бруклин».

Ожидается, что «Рэпторз» планируют получить несколько пиков первого раунда по итогам сделки.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?