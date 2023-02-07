На О Джи Ануноби претендуют 8 команд
Форвард «Торонто» О Джи Ануноби является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.
По информации обозревателя Yahoo Sports Джейка Фишера, на 25-летнего игрока претендуют сразу восемь команд: «Новый Орлеан», «Мемфис», «Нью-Йорк», «Индиана», «Портленд», «Лейкерс», «Финикс» и «Бруклин».
Ожидается, что «Рэпторз» планируют получить несколько пиков первого раунда по итогам сделки.
В нынешнем сезоне Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч.
Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?
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Ануноби универсальный, очень мощный, с хорошей защитой, к тому же молод и его потолок многим в лиге напоминает Кавая, действующий контракт адекватный. Как много игроков подобных характеристик в лиге сейчас доступны?)
Я, конечно, хотел бы увидеть его в Брукле и вроде ресурсов сейчас достаточно
Если Дюрант попросится на выход, то Ануноби - это вариант Б для всех тех, кто интересовался Дюрантом, но пролетели.
Если Дюрант не будет проситься на выход, то все те же клубы могут остаться "при своих".
Крайне маловероятно, что эти клубы не будут действовать с оглядкой, что Дюрант летом запросит выход.
ВанВлит и Трэнт - это первоочередные задачи, ибо люди могут уйти безоплатно, что не есть хорошо.
Может это всё не верно и Ануноби через 48 часов сменит прописку, кто его знает.
Им интересуются много клубов, которые интересовались Дюрантом летом.
Ситуация с оным до сих пор не ясна.
Например, какой-то клуб сейчас отдаст два или три пика за Ануноби, а летом окажется, что Дюрант просится на выход и они окажутся на пятой точке.
Тот же "Финикс" явно подумает дважды, возможно, "Мемфис" с "Орлеаном" тоже.
К тому же, "Орлеану" товарищ может не шибко зайти по причине, что к сезону 24-25 будут МакКоллум, Зайон и Ингрэм почти сотню миллионов на троих занимать, а ещё нужно будет с Валанчунасом что-то решать и Ануноби надобно будет платить к тому времени миллионов 30, вероятно. А "Орлеан" отродясь налог платить не будет.
"Никс" - не вариант, ни стилистически, ни по конструкции платёжки.
"Портленд" пуст по активам.
Если бы Уджири готов быть отдать Ануноби "Бруклину" за Финни-Смита и два дальних пика ("Филы" в 2028 с топ-8 защитой и "Далласа" в 2029 без защиты), то он бы и вчера это мог сделать.