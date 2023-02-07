На О Джи Ануноби претендуют 8 команд

Теги возможные переходы Индиана Лейкерс Мемфис Бруклин Нью-Йорк Новый Орлеан Финикс Портленд Торонто НБА О Джи Ануноби Баскетбол

Форвард «Торонто» О Джи Ануноби является одним из главных кандидатов на обмен перед дедлайном.

По информации обозревателя Yahoo Sports Джейка Фишера, на 25-летнего игрока претендуют сразу восемь команд: «Новый Орлеан», «Мемфис», «Нью-Йорк», «Индиана», «Портленд», «Лейкерс», «Финикс» и «Бруклин».

Ожидается, что «Рэпторз» планируют получить несколько пиков первого раунда по итогам сделки.

В нынешнем сезоне Ануноби набирает 16,9 очка, 5,5 подбора и 2 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sonder
Ответ lecter666_destiny
Не понимал никогда восторга от Ануноби (или как его там). Игрок чуть выше среднего, ничего не умеющий на уровне топ. Результаты Торонто показывают, что игрок уровня 12-15 лямов зарплаты. Даже тот же Смарт или Бриджес из Финикса и то более полезные игроки. В общем истерию насчёт него вообще не понимаю
что ты знаешь о баскетболе, Торонто и Ануноби, если ты фамилию его не помнишь? Откуда такое желание высказывать мнение о вещах столь отдаленных от твоего понимания?
Парень работяга с запредельным атлетизмом - эдакий молодой Тобайас Харрис - идеально вольется третьей скрипкой в контендер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Ответ lecter666_destiny
Не понимал никогда восторга от Ануноби (или как его там). Игрок чуть выше среднего, ничего не умеющий на уровне топ. Результаты Торонто показывают, что игрок уровня 12-15 лямов зарплаты. Даже тот же Смарт или Бриджес из Финикса и то более полезные игроки. В общем истерию насчёт него вообще не понимаю
"Даже Бриджес". Нифига себе "даже". ))) Дай бог каждой команде такого "даже". Если бы Бриджес был на рынке там очередь из пол-лиги стояла бы скорее всего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ Данил Ильинский
А с чего Портленду выкапывать себе яму и обменивать Саймонса? Он перспективный и талантливый, который уже показал свой потенциал. Чисто по логике за Ануноби надо отдавать кого-то другого, чтобы после ухода Лилларда у ПТБ был один из лучших молодых бэккортов лиги
Хорошо, кого? Пиков нет, Саймонс будет донором. Печальная история, но Кронину досталось корыто, а не франшиза. Он в ловушке, Олши убил своими обменами весь ресурс, чтобы не трогать ключевых игроков. Шарпа менять рано, там нет четкого потолка. Если без травм он пройдёт 3-4 года - это будет один из лучших защитников лиги.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Батя ивана
Ответ lecter666_destiny
Не понимал никогда восторга от Ануноби (или как его там). Игрок чуть выше среднего, ничего не умеющий на уровне топ. Результаты Торонто показывают, что игрок уровня 12-15 лямов зарплаты. Даже тот же Смарт или Бриджес из Финикса и то более полезные игроки. В общем истерию насчёт него вообще не понимаю
Смарт не так универсален, Бриджес рядом, но у него уже вроде и личка выше.
Ануноби универсальный, очень мощный, с хорошей защитой, к тому же молод и его потолок многим в лиге напоминает Кавая, действующий контракт адекватный. Как много игроков подобных характеристик в лиге сейчас доступны?)
Я, конечно, хотел бы увидеть его в Брукле и вроде ресурсов сейчас достаточно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Данил Ильинский
Ответ Nightyork97
Есть Саймонс, есть Грант. Вообще по сути есть все кроме Лилларда и Шарпа. Я поэтому и написал, придумай что-нибудь. Я ни одного предложения от ПТБ по Ануноби не читал, хотя они регулярно упоминаются в новостях про него.
А с чего Портленду выкапывать себе яму и обменивать Саймонса? Он перспективный и талантливый, который уже показал свой потенциал. Чисто по логике за Ануноби надо отдавать кого-то другого, чтобы после ухода Лилларда у ПТБ был один из лучших молодых бэккортов лиги
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Ответ Tolball
Если столько желающих,то Уджири логично выжидает лучшего шанса,посмотрим на итог.
Да как итог, у Ануноби ещё полтора года контракта, поэтому его могут оставить к лету.

Если Дюрант попросится на выход, то Ануноби - это вариант Б для всех тех, кто интересовался Дюрантом, но пролетели.

Если Дюрант не будет проситься на выход, то все те же клубы могут остаться "при своих".

Крайне маловероятно, что эти клубы не будут действовать с оглядкой, что Дюрант летом запросит выход.

ВанВлит и Трэнт - это первоочередные задачи, ибо люди могут уйти безоплатно, что не есть хорошо.

Может это всё не верно и Ануноби через 48 часов сменит прописку, кто его знает.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
lecter666_destiny
Не понимал никогда восторга от Ануноби (или как его там). Игрок чуть выше среднего, ничего не умеющий на уровне топ. Результаты Торонто показывают, что игрок уровня 12-15 лямов зарплаты. Даже тот же Смарт или Бриджес из Финикса и то более полезные игроки. В общем истерию насчёт него вообще не понимаю
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tolball
Ответ AllanHouston
С Ануноби ситуация забавная. Им интересуются много клубов, которые интересовались Дюрантом летом. Ситуация с оным до сих пор не ясна. Например, какой-то клуб сейчас отдаст два или три пика за Ануноби, а летом окажется, что Дюрант просится на выход и они окажутся на пятой точке. Тот же "Финикс" явно подумает дважды, возможно, "Мемфис" с "Орлеаном" тоже. К тому же, "Орлеану" товарищ может не шибко зайти по причине, что к сезону 24-25 будут МакКоллум, Зайон и Ингрэм почти сотню миллионов на троих занимать, а ещё нужно будет с Валанчунасом что-то решать и Ануноби надобно будет платить к тому времени миллионов 30, вероятно. А "Орлеан" отродясь налог платить не будет. "Никс" - не вариант, ни стилистически, ни по конструкции платёжки. "Портленд" пуст по активам. Если бы Уджири готов быть отдать Ануноби "Бруклину" за Финни-Смита и два дальних пика ("Филы" в 2028 с топ-8 защитой и "Далласа" в 2029 без защиты), то он бы и вчера это мог сделать.
Если столько желающих,то Уджири логично выжидает лучшего шанса,посмотрим на итог.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
С Ануноби ситуация забавная.

Им интересуются много клубов, которые интересовались Дюрантом летом.

Ситуация с оным до сих пор не ясна.

Например, какой-то клуб сейчас отдаст два или три пика за Ануноби, а летом окажется, что Дюрант просится на выход и они окажутся на пятой точке.

Тот же "Финикс" явно подумает дважды, возможно, "Мемфис" с "Орлеаном" тоже.

К тому же, "Орлеану" товарищ может не шибко зайти по причине, что к сезону 24-25 будут МакКоллум, Зайон и Ингрэм почти сотню миллионов на троих занимать, а ещё нужно будет с Валанчунасом что-то решать и Ануноби надобно будет платить к тому времени миллионов 30, вероятно. А "Орлеан" отродясь налог платить не будет.

"Никс" - не вариант, ни стилистически, ни по конструкции платёжки.

"Портленд" пуст по активам.

Если бы Уджири готов быть отдать Ануноби "Бруклину" за Финни-Смита и два дальних пика ("Филы" в 2028 с топ-8 защитой и "Далласа" в 2029 без защиты), то он бы и вчера это мог сделать.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Андреев
Ответ Nightyork97
Есть Саймонс, есть Грант. Вообще по сути есть все кроме Лилларда и Шарпа. Я поэтому и написал, придумай что-нибудь. Я ни одного предложения от ПТБ по Ануноби не читал, хотя они регулярно упоминаются в новостях про него.
Напрямую не получится трёх а то и четырёх сторонний обмен нужен... Боюсь ничего не получится у мистера Кронина...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Ответ AllanHouston
Размен Джоша Харта на что-то не истекающее летом - это нормально?
Есть Саймонс, есть Грант. Вообще по сути есть все кроме Лилларда и Шарпа. Я поэтому и написал, придумай что-нибудь. Я ни одного предложения от ПТБ по Ануноби не читал, хотя они регулярно упоминаются в новостях про него.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AllanHouston
Ответ Nightyork97
Давай, Кронин. Хоть один нормальный обмен в дедлайн, придумай что-нибудь.
Размен Джоша Харта на что-то не истекающее летом - это нормально?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nightyork97
Давай, Кронин. Хоть один нормальный обмен в дедлайн, придумай что-нибудь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cash_flow
В Мемфисе очень нужен
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий