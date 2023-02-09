Драфт-пик «Торонто», обменянный на Якоба Пелтля, защищен в Топ-6

Сегодня « » вернул в свой состав центрового , отдав « » взамен центрового Кема Берча, защищенный пик 1-го раунда 2024 года и два пика 2-го раунда.

По информации HoopsHype, пик «Рэпторс» 1-го раунда драфта-2024 защищен в Топ-6 в 2024, 2025 и 2026 годах. Также «Сперс» получили незащищенные пики 2-го раунда драфтов 2023 и 2025 годов.

Пелтль до 2018 года выступал за «Рэпторс», прежде чем его отправили в техасский клуб в крупной сделке с участием Кавая Ленарда.

Австриец в нынешнем сезоне набирает 12,1 очка, 9,0 подбора, 3,1 передачи и 1,1 блок-шота за игру.

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