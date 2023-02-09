Сергей Кущенко: «Финикс» вряд ли сможет побороться за титул»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что переход звездного форварда Кевина Дюрэнта в «Финикс» не сделает команду претендентом на чемпионство.
«Новый владелец «Санз», видимо, решил красиво зайти в НБА. Попросил какие есть самые яркие варианты, и, конечно, первым на ум приходит звонок в «Бруклин», который начали растаскивать на части. При этом и «Бруклин» получил очень хорошие дивиденды. Маркс выторговал серьезное будущее для «Нетс». Вообще приглашение Шона в «Бруклин» было правильным решением. При предыдущем генеральном менеджере у команды не было будущего.
Что думаете о новом большом трио в «Финиксе»?
Букер возвращается после травмы, сейчас туда заходит Дюрэнт. Не получится ли у них такой же проблемы, как у «Бруклина», когда в клубе был Харден? Как они поделят мяч? Сможет ли Крис Пол так же управлять игрой, когда Дюрэнт и Букер будут самостоятельно завершать львиную долю атак? Что будет с защитой? Да, у них есть Деандре Эйтон, но только его усилий будет маловато. Плюс скамейка серьезно пострадала в результате обмена. Так что вряд ли они смогут побороться за титул», – сказал Сергей Кущенко в интервью «Спорт-Экспрессу».
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Ну да, шаричу/Крейгу теперь в старте играть, ну обалдеть как это влияет)
Кто остановит ? речь о победе НБА, тут еще нужно смотреть и на восток ...
а мега снайпера, умный пг, умелый центр....Там вроде как этот центр не в очень хороших отношениях с тренером ...В команду пришла большая супер звезда , это повлияет на все ...снова нужно выстраивать внутри коллектива химию
Два мега снайпера, умный пг, умелый центр.
В плей офф в 7-8 человек играют. Запас есть(Крейг, Шарич, Пейн,Шемет) рингчейзеры подтянутся типо Ховарда, Кармело.