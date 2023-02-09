Сергей Кущенко: «Финикс» вряд ли сможет побороться за титул»

Теги Сергей Кущенко Бруклин Финикс Шон Маркс НБА Кевин Дюрэнт Баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что переход звездного форварда Кевина Дюрэнта в «Финикс» не сделает команду претендентом на чемпионство.

«Новый владелец «Санз», видимо, решил красиво зайти в НБА. Попросил какие есть самые яркие варианты, и, конечно, первым на ум приходит звонок в «Бруклин», который начали растаскивать на части. При этом и «Бруклин» получил очень хорошие дивиденды. Маркс выторговал серьезное будущее для «Нетс». Вообще приглашение Шона в «Бруклин» было правильным решением. При предыдущем генеральном менеджере у команды не было будущего.

Что думаете о новом большом трио в «Финиксе»?

Букер возвращается после травмы, сейчас туда заходит Дюрэнт. Не получится ли у них такой же проблемы, как у «Бруклина», когда в клубе был Харден? Как они поделят мяч? Сможет ли Крис Пол так же управлять игрой, когда Дюрэнт и Букер будут самостоятельно завершать львиную долю атак? Что будет с защитой? Да, у них есть Деандре Эйтон, но только его усилий будет маловато. Плюс скамейка серьезно пострадала в результате обмена. Так что вряд ли они смогут побороться за титул», – сказал Сергей Кущенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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9 комментариев

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Roman Boroveev
Ответ anastasia Krugova
В плей офф в 7-8 человек играют..Да, но если кто то из этой четверки получит травму ,глубины вообще нет... Кто остановит ? речь о победе НБА, тут еще нужно смотреть и на восток ... а мега снайпера, умный пг, умелый центр....Там вроде как этот центр не в очень хороших отношениях с тренером ...В команду пришла большая супер звезда , это повлияет на все ...снова нужно выстраивать внутри коллектива химию
речь о побороться в заголовке))
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Илья Купол
Каким образом пострадала скамейка???
Ну да, шаричу/Крейгу теперь в старте играть, ну обалдеть как это влияет)
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Don Pihot
Ответ Roman Boroveev
Серёж, обосновал ты конечно. Но кто их остановит? Леброн, Карри? Джа? Кайри? Два мега снайпера, умный пг, умелый центр. В плей офф в 7-8 человек играют. Запас есть(Крейг, Шарич, Пейн,Шемет) рингчейзеры подтянутся типо Ховарда, Кармело.
кто их остановит? сами же и обделаются - долго ли умеючи, тем более под предводительством такого мастера, как CP0. для него 2-0, 2-1, 3-1 - абсолютно не проблема перевернуть любую серию. и скорее всего, он еще и травмируется в плей-офф
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Алексааандр
С глубиной и защитой теперь у них проблемы будут, но может и будут ещё изменения в составе
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ArizonaCactus
Президент Лиги ВТБ... Хуже только ген директор Почты России...
+2
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Сергей Орлов
Валентиныч, как всегда, пукнул в лужу. Горе-менеджер.
+3
-2
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anastasia Krugova
Ответ Roman Boroveev
Серёж, обосновал ты конечно. Но кто их остановит? Леброн, Карри? Джа? Кайри? Два мега снайпера, умный пг, умелый центр. В плей офф в 7-8 человек играют. Запас есть(Крейг, Шарич, Пейн,Шемет) рингчейзеры подтянутся типо Ховарда, Кармело.
В плей офф в 7-8 человек играют..Да, но если кто то из этой четверки получит травму ,глубины вообще нет...
Кто остановит ? речь о победе НБА, тут еще нужно смотреть и на восток ...

а мега снайпера, умный пг, умелый центр....Там вроде как этот центр не в очень хороших отношениях с тренером ...В команду пришла большая супер звезда , это повлияет на все ...снова нужно выстраивать внутри коллектива химию
+5
-2
+3
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noke
Он вообще НБА хоть иногда смотрит? Крис Пол и Дюрант способны поделить мяч с кем угодно.
+17
-1
+16
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Roman Boroveev
Серёж, обосновал ты конечно. Но кто их остановит? Леброн, Карри? Джа? Кайри?
Два мега снайпера, умный пг, умелый центр.
В плей офф в 7-8 человек играют. Запас есть(Крейг, Шарич, Пейн,Шемет) рингчейзеры подтянутся типо Ховарда, Кармело.
+11
-3
+8
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