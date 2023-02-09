Сергей Кущенко: «Финикс» вряд ли сможет побороться за титул»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что переход звездного форварда в «Финикс» не сделает команду претендентом на чемпионство.

«Новый владелец «Санз», видимо, решил красиво зайти в НБА. Попросил какие есть самые яркие варианты, и, конечно, первым на ум приходит звонок в « », который начали растаскивать на части. При этом и «Бруклин» получил очень хорошие дивиденды. Маркс выторговал серьезное будущее для «Нетс». Вообще приглашение в «Бруклин» было правильным решением. При предыдущем генеральном менеджере у команды не было будущего.

Что думаете о новом большом трио в «Финиксе»?

Букер возвращается после травмы, сейчас туда заходит Дюрэнт. Не получится ли у них такой же проблемы, как у «Бруклина», когда в клубе был Харден? Как они поделят мяч? Сможет ли Крис Пол так же управлять игрой, когда Дюрэнт и Букер будут самостоятельно завершать львиную долю атак? Что будет с защитой? Да, у них есть Деандре Эйтон, но только его усилий будет маловато. Плюс скамейка серьезно пострадала в результате обмена. Так что вряд ли они смогут побороться за титул», – сказал Сергей Кущенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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