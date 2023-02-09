Си Джей Макколлум – об обмене Дюрэнта в «Финикс»: «Это все из-за Морэнта»
Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум пошутил по поводу перехода Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс».
«Это все из-за Джа Морэнта, который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети.
В недавнем интервью журналистке Малике Эндрюс Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.
Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.
💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА
Бред какой-то.
Да Морента никто на самом деле не боится то, зеленый он ще очень сильно, как и его Мемфис.
Шас уверен Санс залетят на 1 место, и Морент дай Бог шоб 1 раунд прошел.