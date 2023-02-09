Си Джей Макколлум – об обмене Дюрэнта в «Финикс»: «Это все из-за Морэнта»

Теги Мемфис Бруклин Новый Орлеан Финикс НБА Кевин Дюрэнт Си Джей Макколлум Джа Морэнт Баскетбол

Атакующий защитник «Нового Орлеана» Си Джей Макколлум пошутил по поводу перехода Кевина Дюрэнта из «Бруклина» в «Финикс».

«Это все из-за Джа Морэнта, который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети.

В недавнем интервью журналистке Малике Эндрюс Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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5 комментариев

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Ответ Klna Jislime
«Это все из-за Джа Морэнта, который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети. Бред какой-то. Да Морента никто на самом деле не боится то, зеленый он ще очень сильно, как и его Мемфис. Шас уверен Санс залетят на 1 место, и Морент дай Бог шоб 1 раунд прошел.
8 побед до Денвера до конца регулярки никак не отыграть, о каком первом месте речь? А вот уже на второе вполне смогут претендовать
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JFT96
Ответ Klna Jislime
«Это все из-за Джа Морэнта, который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети. Бред какой-то. Да Морента никто на самом деле не боится то, зеленый он ще очень сильно, как и его Мемфис. Шас уверен Санс залетят на 1 место, и Морент дай Бог шоб 1 раунд прошел.
Не знаю, как ты здесь сарказм не разглядел
+22
0
+22
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Klna Jislime
«Это все из-за Джа Морэнта, который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети.

Бред какой-то.
Да Морента никто на самом деле не боится то, зеленый он ще очень сильно, как и его Мемфис.

Шас уверен Санс залетят на 1 место, и Морент дай Бог шоб 1 раунд прошел.
+6
-8
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
кандид
Юморыст)
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0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dedete
Кстати, да, Запад значительно усилился )
+7
0
+7
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