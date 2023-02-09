Си Джей Макколлум – об обмене Дюрэнта в «Финикс»: «Это все из-за Морэнта»

Атакующий защитник «Нового Орлеана» пошутил по поводу перехода из « » в «Финикс».

«Это все из-за , который сказал, что «Гризлис» нечего бояться на Западе», – написал Макколлум в соцсети.

В недавнем интервью журналистке Малике Эндрюс Морэнт заявил, что главной проблемой для его команды в нынешнем сезоне является «Бостон», и что им нечего бояться в Западной конференции.

Сегодня «Нетс» обменяли Дюрэнта и Ти Джей Уоррена в «Санз» на Микэла Бриджеса, Кэма Джонсона, Джея Краудера, четыре пика 1-го раунда и возможность обмена пиками в 2028 году.

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