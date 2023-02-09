Кайри Ирвинг – об обмене Дюрэнта из «Нетс» в «Санз»: «Я рад, что он ушел оттуда»

Теги Даллас Бруклин Финикс НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг прокомментировал обмен экс-одноклубника по «Бруклину» Кевина Дюрэнта в «Финикс».

Ирвинг узнал о громкой сделке во время пресс-конференции после своей первой игры за «Мэверикс», куда был отправлен ранее на этой неделе.

«Я просто молюсь за его счастье и благополучие. В течение сезона у нас было много разговоров о том, как будет выглядеть наше будущее, существовала некоторая неопределенность, но для нас обоих важно видеть друг друга там, где мы можем процветать и добиваться успеха.

Вместе мы или порознь, я никогда не чувствовал, что он злится на меня за принятые решения, с моей стороны такой же подход. Мы просто пытаемся лучше понять друг друга и развиваться с личностной точки зрения, развиваться как братья.

В этом бизнесе все меняется очень быстро, он становится немного старше, я становлюсь немного старше. Мне нравится борьба и конкуренция, так что теперь, когда мы оказались в разных командах и в одной конференции, я только приветствую это. В матчах с «Финиксом», наверное, буду проводить на площадке немного больше времени. С нетерпением жду нашей встречи. Я рад, что он ушел оттуда.

Это стало актуальным после первого сезона. Я не был уверен, что хочу остаться в «Бруклине» надолго. За кулисами происходили определенные вещи. Я сделал все возможное, чтобы абстрагироваться и просто работать изо всех сил.

Возникли некоторые неблагоприятные обстоятельства, которые я не мог контролировать, будь то ситуация с вакциной, пропуск матчей, мое отстранение или просто какие-то мелочи, которые, как мне кажется, мешали нашему движению вперед.

У нас был Харден, мы должны были стать суперкомандой. Мне бы хотелось немного рассказать об этом. По общему мнению всех, это должно было сработать. Но мы отыграли вместе очень мало времени, было много травм, что-то происходило. Мне бы хотелось посмотреть на это в долгосрочной перспективе, чтобы у нас был шанс, но так уж получилось, не срослось.

Нам надо двигаться вперед. Рад, что сейчас могу оглянуться назад на это путешествие и подумать о многих вещах, о моих товарищах по команде в «Бруклине», об опыте, которая я там получил», – сказал Ирвинг.

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14 комментариев

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petia.subbotin
Ответ Лютик
Привиться. Как это сделали практически все игроки. Даже Уиггинс, который был таким же ярым противником прививки.
Понятно) и где же тут контроль ситуации? Если перед ним был ультиматум поставлен
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Кукич
Хочу чтобы Вестбрик подписался с Клипперс и выиграл чемп. Если будут здоровы Кавай с Полуджорджем плюс мотивированный Рассел они могут дойти до финала. Глубина и качественные ролевики позволяют
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Первый глор Кливленда
Теперь ждём откровений вестбрика
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Лютик
Ответ petia.subbotin
И как же, например, он мог повлиять на то, что ввели обязательную вакцинацию?
Привиться. Как это сделали практически все игроки. Даже Уиггинс, который был таким же ярым противником прививки.
+1
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Чудинов Дмитрий
Ответ petia.subbotin
И как же, например, он мог повлиять на то, что ввели обязательную вакцинацию?
Поставить прививку, как миллиарды других людей (я не ставил, но если бы от этого зависело что-то...)
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БУГАЙ
Токсичный чувак все таки
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Константин Морозов
Как раз таки из-за этого парня у которого земля плоская, а мозг в свою очередь похоже без извилин и развалилась эта команда, которая действительно могла выйграть (три топ скорера, такого не было даже у ГСВ).
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Макс Юрьев
очень талантливый и абсолютно тупой баскетболист
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fbd
Обстоятельства, которые он не мог контролировать:
- ситуация с вакциной;
- пропуск матчей;
- его отстранение;
- какие-мелочи.

Что-то происходило еще, да. Кайри тактично умолчал причины ситуации с вакциной, пропуска матчей (не уверен, что он имеет ввиду тот день рождения), причины его отстранения. Походу он контролировал только процесс поджигания шалфея. Ну или в скором времени мы услышим много забавных историй о Бруклине этого периода.
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petia.subbotin
Ответ Лютик
Кайри серьезно утверждает, что много чего контролировать не мог?) Все перечисленное было в зоне его контроля)
И как же, например, он мог повлиять на то, что ввели обязательную вакцинацию?
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scorp19
Не из-за тебя ли Ирвинг так мало сыграли вместе ?
Сколько времени просрано из-за того что упёрлся как баран по поводу вакцины от ковида, а потом и дальше попадал в различные скандалы.
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Klna Jislime
Так блин, вот ты Кайри и развалил Бруклин.

Все ушли из-за тебя.
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Caraxes
Если честно я Кайри не верю! Какой-то он слишком пушистый, а в Бруклине все плохие.
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Лютик
Кайри серьезно утверждает, что много чего контролировать не мог?) Все перечисленное было в зоне его контроля)
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