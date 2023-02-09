Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг прокомментировал обмен экс-одноклубника по « » в « ».

Ирвинг узнал о громкой сделке во время пресс-конференции после своей первой игры за «Мэверикс», куда был отправлен ранее на этой неделе.

«Я просто молюсь за его счастье и благополучие. В течение сезона у нас было много разговоров о том, как будет выглядеть наше будущее, существовала некоторая неопределенность, но для нас обоих важно видеть друг друга там, где мы можем процветать и добиваться успеха.

Вместе мы или порознь, я никогда не чувствовал, что он злится на меня за принятые решения, с моей стороны такой же подход. Мы просто пытаемся лучше понять друг друга и развиваться с личностной точки зрения, развиваться как братья.

В этом бизнесе все меняется очень быстро, он становится немного старше, я становлюсь немного старше. Мне нравится борьба и конкуренция, так что теперь, когда мы оказались в разных командах и в одной конференции, я только приветствую это. В матчах с «Финиксом», наверное, буду проводить на площадке немного больше времени. С нетерпением жду нашей встречи. Я рад, что он ушел оттуда.

Это стало актуальным после первого сезона. Я не был уверен, что хочу остаться в «Бруклине» надолго. За кулисами происходили определенные вещи. Я сделал все возможное, чтобы абстрагироваться и просто работать изо всех сил.

Возникли некоторые неблагоприятные обстоятельства, которые я не мог контролировать, будь то ситуация с вакциной, пропуск матчей, мое отстранение или просто какие-то мелочи, которые, как мне кажется, мешали нашему движению вперед.

У нас был Харден, мы должны были стать суперкомандой. Мне бы хотелось немного рассказать об этом. По общему мнению всех, это должно было сработать. Но мы отыграли вместе очень мало времени, было много травм, что-то происходило. Мне бы хотелось посмотреть на это в долгосрочной перспективе, чтобы у нас был шанс, но так уж получилось, не срослось.

Нам надо двигаться вперед. Рад, что сейчас могу оглянуться назад на это путешествие и подумать о многих вещах, о моих товарищах по команде в «Бруклине», об опыте, которая я там получил», – сказал Ирвинг.

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