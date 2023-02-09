Джейсон Кидд: «Лука Дончич готов доказать, что может играть с другой суперзвездой»

Главный тренер « » заявил, что готов доказать, что он способен играть на высоком уровне в паре с другой суперзвездой.

«Они оба будут плеймейкерами. Кайри играл во всех ролях, он баскетболист, он понимает игру на очень высоком уровне и нацелен на победу. Ему не привыкать играть с другой звездой, он большую часть своей карьеры играл с великими игроками.

Так что я думаю, что это большой вызов для Луки. И я думаю, что Лука готов принять вызов и доказать, что может играть с другой суперзвездой», – сказал Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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