Джейсон Кидд: «Лука Дончич готов доказать, что может играть с другой суперзвездой»
Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что Лука Дончич готов доказать, что он способен играть на высоком уровне в паре с другой суперзвездой.
«Они оба будут плеймейкерами. Кайри играл во всех ролях, он баскетболист, он понимает игру на очень высоком уровне и нацелен на победу. Ему не привыкать играть с другой звездой, он большую часть своей карьеры играл с великими игроками.
Так что я думаю, что это большой вызов для Луки. И я думаю, что Лука готов принять вызов и доказать, что может играть с другой суперзвездой», – сказал Кидд.
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