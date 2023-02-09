Джейсон Кидд: «Лука Дончич готов доказать, что может играть с другой суперзвездой»

Теги Даллас Джейсон Кидд НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Главный тренер «Далласа» Джейсон Кидд заявил, что Лука Дончич готов доказать, что он способен играть на высоком уровне в паре с другой суперзвездой.

«Они оба будут плеймейкерами. Кайри играл во всех ролях, он баскетболист, он понимает игру на очень высоком уровне и нацелен на победу. Ему не привыкать играть с другой звездой, он большую часть своей карьеры играл с великими игроками.

Так что я думаю, что это большой вызов для Луки. И я думаю, что Лука готов принять вызов и доказать, что может играть с другой суперзвездой», – сказал Кидд.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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2 комментария

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Андрей Садовников
Ответ Light Yagami
Сложно найти более идеального партнёра для Луки. Смотрел какой-то матч мавз в этом сезоне и там привели статистику, что Данчич самый задействованный игрок аффэнсивли во всей лиге. Т.е. он может приносить очки почти с любыми игроками, проблема в стамине у него. Ёрвинг как раз тот игрок, который в одно рыло способен очки набирать. Если раскидают грамотно их по времени, то тут от Луки зависит, как далеко они заедут в плове.
Хау далеко они зароллят в плей офф ты вонтед ту сказать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Light Yagami
Сложно найти более идеального партнёра для Луки. Смотрел какой-то матч мавз в этом сезоне и там привели статистику, что Данчич самый задействованный игрок аффэнсивли во всей лиге. Т.е. он может приносить очки почти с любыми игроками, проблема в стамине у него. Ёрвинг как раз тот игрок, который в одно рыло способен очки набирать. Если раскидают грамотно их по времени, то тут от Луки зависит, как далеко они заедут в плове.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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