Сергей Кущенко – о Дюрэнте и Ирвинге: «Боги на площадке, но за ее пределами расшатывали обстановку»
Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко, много лет входивший в совет директоров «Бруклина», поделился своим мнением об обменах Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.
«Мне кажется, руководство «Бруклина» признало, что им так и не удалось справиться со сложным характером двух своих суперзвезд. Это ключевой момент этой истории.
Кайри вступает на площадку и играет как бог, но за пределами паркета от него можно ожидать чего угодно. Представляете, в раздевалке есть супермедийный человек, который говорит, что Земля плоская. Поддерживает в своих социальных сетях фильм сомнительного содержания. То есть каждый его пост в твиттере может «потопить» работу клуба.
Дюрант в самый тяжелый момент всегда получал травмы, просил один обмен, находясь на длительном контракте. Потом второй. Все это сказывалось на коллективе, который по-хорошему должен был формироваться за счет доверительных отношений игроков с менеджментом, хозяином клуба, тренерским штабом. Без этого конвертировать присутствие звезд в большие победы практически невозможно.
Конечно, первая реакция была такой: «Как же так? Этот сезон потерян». Ведь у команды была приличная серия. Уверенно «сидели» в зоне плей-офф, обладали хорошей скамейкой, одним из самых прогрессирующих тренеров НБА, на мой взгляд. Он за короткий срок сумел совладать с двумя суперзвездами. При нем Ирвинг и Дюрант показывали искрометный, умный и очень яркий баскетбол. После травмы Кея Ди много на себя взял Клэкстон. Сейчас конструкция полностью меняется.
Представляю, насколько сложно было принять это решение руководству «Бруклина», генеральному менеджеру Шону Марксу. Повторюсь, видимо, они понимали, что удержать высокий уровень баскетбола, даже с возвращением на паркет недовольного своим положением Дюранта, уже вряд ли получится.
Проблемные звезды оказывали слишком большое влияние в раздевалке. Боги на площадке, но за ее пределами они расшатывали обстановку», – сказал Сергей Кущенко в интервью «Спорт-Экспрессу».
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а если серьёзно , то роль быть лучшим игроком команды ..Но при этом не тянуть на себе этот груз "лидера")) показывать и доказывать кому-то ...
просто бери мяч в руки и делай то что ты умеешь лучше всего ))играть в баскетбол ...А не забивать голову ненужной фигней ,как он делал это в бруклине , где ему нужно было (по мнению журналистов ,который интересовались его мнением по любому поводу ) решать любою проблему в клубе ...начиная от внесение изменений по ходу игры и заканчивая выбиванием нового контракта для своего братюни ...
а ты кто такой?
КД играет как бог)) но он не лидер ...Это не его роль ..роль в ГСВ была идеальная для него...
Ирвинг , это вообще отвал башки )))) я не хотел что бы он был даже на минималке в моем любимом клубе ..
Вот он какой-то пафос дешевый деревенский несет тут...