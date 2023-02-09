Кайри Ирвинг: «Рад оказаться в «Далласе»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.
Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в выездной встрече с «Клипперс» (110:104).
«Здорово, что дебют, наконец, состоялся. Позади долгие 96 часов, в этот период мне редко удавалось поспать. Впервые за карьеру меня обменяли в середине сезона, это новый опыт, но я рад оказаться в «Далласе».
Самым важным для нас сегодня было играть в естественный баскетбол. Не нужно было чрезмерно заигрывать меня, все время адресовать мне мяч. Я могу играть без мяча, могу открываться. Не надо давать мне мяч только ради того, чтобы дать мне мяч.
Уверен, что когда номер 77 (Лука Дончич – Sports.ru) вернется, играть станет еще приятнее, и смотреть на это будет не менее приятно», – заявил Ирвинг.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
Хоть бы они с Лукой сыгрались, а еще лучше, сдружились.