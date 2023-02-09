Кайри Ирвинг: «Рад оказаться в «Далласе»

Теги Даллас Клипперс НБА Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.

Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в выездной встрече с «Клипперс» (110:104).

«Здорово, что дебют, наконец, состоялся. Позади долгие 96 часов, в этот период мне редко удавалось поспать. Впервые за карьеру меня обменяли в середине сезона, это новый опыт, но я рад оказаться в «Далласе».

Самым важным для нас сегодня было играть в естественный баскетбол. Не нужно было чрезмерно заигрывать меня, все время адресовать мне мяч. Я могу играть без мяча, могу открываться. Не надо давать мне мяч только ради того, чтобы дать мне мяч.

Уверен, что когда номер 77 (Лука Дончич – Sports.ru) вернется, играть станет еще приятнее, и смотреть на это будет не менее приятно», – заявил Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?

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8 комментариев

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hodor 12
А кто тебя спрашивает рад ты или нет???
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Sweetener
Номер 77 вернется? Он сделал вид, что не знает Дончича по имени?
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Mura_kz
Да ладно вам друзья, это Ирвинг, он здесь всего лишь до конца сезона)))
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bunakin
Ирвинг идеальная вторая звезда, имхо
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сейяр снайпер
Удачи в новой команде,
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Oktay Ibrahimov
Хоть бы то, что он сказал продолжалось долго. В целом по ощущениям этого матча так и показалось. Он не так часто был первым на мяче. Много бегал открывался.
Хоть бы они с Лукой сыгрались, а еще лучше, сдружились.
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zastup
🤞
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And Justice for All
более кликбейтная новость будет про то, что сказал Кайри об уходе Дюранта из Бруклина)
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