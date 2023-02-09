Разыгрывающий « » Кайри Ирвинг поделился впечатлениями от дебютного матча за команду.

Ирвинг набрал 24 очка и 5 передач в выездной встрече с « » (110:104).

«Здорово, что дебют, наконец, состоялся. Позади долгие 96 часов, в этот период мне редко удавалось поспать. Впервые за карьеру меня обменяли в середине сезона, это новый опыт, но я рад оказаться в «Далласе».

Самым важным для нас сегодня было играть в естественный баскетбол. Не нужно было чрезмерно заигрывать меня, все время адресовать мне мяч. Я могу играть без мяча, могу открываться. Не надо давать мне мяч только ради того, чтобы дать мне мяч.

Уверен, что когда номер 77 ( – Sports.ru) вернется, играть станет еще приятнее, и смотреть на это будет не менее приятно», – заявил Ирвинг.

Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?