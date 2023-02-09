«Чикаго» заинтересован в подписании Уэстбрука, если его контракт будет выкуплен

Теги возможные переходы Чикаго Клипперс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Буллс».

Также интерес к MVP 2017 года проявляют «Клипперс».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. 

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

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3 комментария

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al77
А зачем Юте выкупать контракт для кого то?
Как клуб, который подпишет Уэстбрука на своих условиях будет компенсировать выкуп контракта?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
noke
Не, если это произойдёт, надо будет подумать о смене цветов. Это уже абьюзивные отношения. Нельзя так.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Drinkinss
Клипперс :)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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