«Чикаго» заинтересован в подписании Уэстбрука, если его контракт будет выкуплен

«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Буллс».

Также интерес к MVP 2017 года проявляют « ».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

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