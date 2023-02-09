«Чикаго» заинтересован в подписании Уэстбрука, если его контракт будет выкуплен
«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Буллс».
Также интерес к MVP 2017 года проявляют «Клипперс».
Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.
У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.
💣💣💣 Дюрэнт – в «Финиксе»! Уэстбрука обменяли на Д’Анджело Расселла! Жара в последний день обменов в НБА
Как клуб, который подпишет Уэстбрука на своих условиях будет компенсировать выкуп контракта?