«Лейкерс» обменяют Уэстбрука и пик в «Юту» на Расселла, Бизли и Вандербилта

Теги переходы Лейкерс Миннесота НБА Юта Майк Конли Расселл Уэстбрук Д’Анджело Расселл Малик Бизли Джарред Вандербилт Баскетбол

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» согласовали трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих.

«Лейкерс» получат Д’Анджело Расселла, Малика Бизли и Джарреда Вандербилта.

Расселл Уэстбрук отправится в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а Майк Конли и пик 2-го раунда– в «Тимбервулвз».

Д’Анджело Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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16 комментариев

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Ivan Kuzmenyuk
Ответ saycry
Беверли + что-то + пик и на Богдановича, и в погоню за гайками
Как бы просится, ибо Расса трейдят 1-в-3.
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Daishi
Ответ saycry
Беверли + что-то + пик и на Богдановича, и в погоню за гайками
Ага, еще и великого оборонца Богдановича не хватает до кучи.. А кто в дефенс будет играть или вы планируете все матчи выигрывать в стиле 160 на 158?) Не прокатит..
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Алексей Ильин
Ответ Илья Савчук
руководство Миннесоты даже до уровня ВТБ лиги нельзя допускать, это просто трэш... Лейкерс красавцы, теперь это заявка на плей-офф
да, жаль Таунса, ему уже скоро 28
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Антон Антнов
Прическа дурацкая у этого новенького.
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saycry
Беверли + что-то + пик и на Богдановича, и в погоню за гайками
+1
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+1
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Илья Савчук
руководство Миннесоты даже до уровня ВТБ лиги нельзя допускать, это просто трэш... Лейкерс красавцы, теперь это заявка на плей-офф
+4
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+4
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Lokomotiv__1992
Вандербилт интересный игрок ) как раз на позицию на которой проблемы .. ещё в Миннисоте был заметен , интересно почему его отдали.
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Марсель Объелся
Ответ PredatorMax
Не дождалась. Черепаху сразу выкупать будут. И он, скорее всего, подпишется с Клипперс.
Клипперс вроде всегда грамотным менеджментом отличались
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PredatorMax
Гений на Пелинке, без сарказма. Получить за Расти ДиЛо, Бизли и Вандербилта - это сильно.
+5
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+5
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Против грусти
Спасибо, Майк!
Но в целом твой роман с Ютой следует признать неудавшимся.
Прощай, и удачи тебе с волками.
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vv dd
прощай легенда!
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Lokomotiv__1992
Два ролевика) + другой Рассел который в защите примерно такой же но хотя бы мяч на себя не тянет , треху кидает и идёт в проход без кирпичей .. избавились от Черепашки ) но думаю он вполне найдет себе команду
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PredatorMax
Ответ Марсель Объелся
Ну вот Юта и дождалась первого трипл-дабла за 15 лет
Не дождалась. Черепаху сразу выкупать будут. И он, скорее всего, подпишется с Клипперс.
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dobrii den
Круговорот расселов в ЛА
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Кукич
Понабрали деревях и вылетят в плей ин если туда вообще попадут
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Марсель Объелся
Ну вот Юта и дождалась первого трипл-дабла за 15 лет
+9
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