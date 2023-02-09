«Лейкерс», «Юта» и « » согласовали трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих.

«Лейкерс» получат Д’Анджело Расселла, и Джарреда Вандербилта.

отправится в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией в виде пика 1-го раунда «озерников» 2027 года (защищен в Топ-4), а и пик 2-го раунда– в «Тимбервулвз».

Д’Анджело Расселл был выбран « » под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.