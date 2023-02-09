« » обменяют звездного разыгрывающего в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать « ».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?