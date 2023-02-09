«Клипперс» поборются за Расселла Уэстбрука, если его контракт будет выкуплен «Ютой»
«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.
Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Клипперс».
Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру.
У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.
Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?
Плюс просто освободить место и попробовать заиграть какого-нить молодого, например.
короче, причин почему можно отчислить много.
Полужорж всегда хорошо отзывался о Рассе