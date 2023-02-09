«Клипперс» поборются за Расселла Уэстбрука, если его контракт будет выкуплен «Ютой»

Теги возможные переходы Клипперс Лейкерс НБА Юта Расселл Уэстбрук Баскетбол

«Лейкерс» обменяют звездного разыгрывающего Расселла Уэстбрука в «Юту» в крупной сделке с участием трех клубов.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, контракт Уэстбрука может быть выкуплен, в таком случае 34-летнего игрока попытаются подписать «Клипперс».

Средние показатели Уэстбрука в 52 встречах сезона НБА – 15,9 очка, 6,2 подбора и 7,5 передачи за игру. 

У Расселла истекающее соглашение на 47 миллионов долларов.

Дедлайн на обмены НБА уже близок. Почему это такой важный день в году?

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12 комментариев

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А Р
Ответ Korban Cobain
Интересно будет слушать, как Знамбо переобувается...ведь у него они ВЫЙГРАЮТ чемп и заодно он хейтерок Расти уже много лет)..
раз уж выделяешь слово, то пиши его правильно)
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Айрат Ситдиков
Ответ BT
Кто пояснит, а какой смысл Юте выкупать Уэстбрука, если у него и так истекающий летом контракт?
при выкупе игрок может сделать скидку (обычно в размере нового контракта, который ему даст клипперс, например). Плюс разные опции по списанию контракту появляются, но юте это не очень интересно.

Плюс просто освободить место и попробовать заиграть какого-нить молодого, например.

короче, причин почему можно отчислить много.
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Korban Cobain
Интересно будет слушать, как Знамбо переобувается...ведь у него они ВЫЙГРАЮТ чемп и заодно он хейтерок Расти уже много лет)..
0
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2face
Блин, надеюсь Вестбрук не наступит на одни и те же грабли. Столько дерьма он получил за эти два года. Фанаты в ЛА от любого игрока требуют много + пресса. Я был бы рад, если он играл в свое удовольствие где нибудь без такого давления.
+3
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mmike
Ответ BT
Кто пояснит, а какой смысл Юте выкупать Уэстбрука, если у него и так истекающий летом контракт?
Ну, сэкономить пару миллионов, например
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armageddon123456
Ответ bodros
Хейтерский бред. Полужорж всегда хорошо отзывался о Рассе
Да я то что, ради Бога. Я просто почитаю что болелы ЛАК будут писать после подписи Расти (с ЛАЛ смеялись как не в себя). Уверен, что нарекут великим клатчером, и что Кавай+ПЖ+Расс = перстни. Ну ну...
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BT
Кто пояснит, а какой смысл Юте выкупать Уэстбрука, если у него и так истекающий летом контракт?
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bodros
Ответ armageddon123456
Ооо, давай-давай, хватайте. Кавай охренеет в атаке когда Расти начнет Клипперсам руинить катки. А ПЖ так вообще в окно выйдет сразу если подпишут
Хейтерский бред.
Полужорж всегда хорошо отзывался о Рассе
+4
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RAMIK
Тогда Уолла в ЛАЛ.
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armageddon123456
Ооо, давай-давай, хватайте. Кавай охренеет в атаке когда Расти начнет Клипперсам руинить катки. А ПЖ так вообще в окно выйдет сразу если подпишут
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-4
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Dmitry Trepov
Смешно)
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Tim Timson
А вдруг помирится с болельщиками Юты)
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