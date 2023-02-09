«Лейкерс» пытаются выменять Д’Анджело Расселла в результате трехсторонней сделки

Теги возможные переходы Лейкерс Миннесота НБА Юта драфт НБА Майк Конли Расселл Уэстбрук Д’Анджело Расселл Шэмс Чарания Баскетбол

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» обсуждают трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что в рамках потенциальной сделки «Лейкерс» могут получить Д’Анджело Расселла. При этом Расселл Уэстбрук отправится в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией, а Майк Конли – в «Тимбервулвз».

Д’Анджело Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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31 комментарий

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Consistency
Ответ Stan WarHammer
Не думаю. Одним обойдутся, возможно, еще и с защитой.
Ну если это один пик за Бизли и Вандербилта, то окей, перевариваемо. Но все равно Рассел не пришей кобыле хвост и хуже Вестбрука, он такой же истекающий, сезон все равно провален, получается, это покупка Вандербилта и Бизли на следующий сезон за один пик. Ну такое. Больше похоже на имитацию бурной деятельности.
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Stan WarHammer
Ответ Consistency
Ахахахахах Я правильно понимаю, что за обмен мусорного, безголового и энергичного Вестбрука на мусорного, безголового и аморфного Рассела ЛАЛ доплатят двумя пиками первого раунда? Водитель садовника жены Курта Рамбиса, одноклассники Брайса Джеймса, Адель, обе девушки Лу Уильямса, 85-летний Джек Николсон и даже профсоюз фанаток Остина Ривза справился бы лучше с должностью ГМ Лейкерс, чем этот альтернативно одаренный Пелинка все эти годы, и это НЕ преувеличение или метафора
Не думаю. Одним обойдутся, возможно, еще и с защитой.
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Consistency
Ахахахахах
Я правильно понимаю, что за обмен мусорного, безголового и энергичного Вестбрука на мусорного, безголового и аморфного Рассела ЛАЛ доплатят двумя пиками первого раунда?
Водитель садовника жены Курта Рамбиса, одноклассники Брайса Джеймса, Адель, обе девушки Лу Уильямса, 85-летний Джек Николсон и даже профсоюз фанаток Остина Ривза справился бы лучше с должностью ГМ Лейкерс, чем этот альтернативно одаренный Пелинка все эти годы, и это НЕ преувеличение или метафора
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ lecter666_destiny
А кто защищаться будет? С таким постером они очей под 130 в среднем будет глотать
А кто сейчас вообще защищается
Все бегут как будто бесплатно бухло раздают
Счета по 130 -140 через раз
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ lecter666_destiny
Почему то только я всегда прав. В прошлый дедлайн писал, что даже в плей ин не попадут. Какой итог? Укажи мне пост, где я хотя бы раз ошибся?
Я сейчас пишу что Голден стейт не попадет в плейин .А про травмы ты конечно забыл ?
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Алексааандр
почему не попробовать с Торонто поторговать? там активы очень даже...
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lecter666_destiny
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Это же Лектер Он и трейд праймового Нэша или Стоктона обматерил бы
Почему то только я всегда прав. В прошлый дедлайн писал, что даже в плей ин не попадут. Какой итог? Укажи мне пост, где я хотя бы раз ошибся?
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Антон Антнов
Парни, а есть стата по ДиАнжело конкретно по трехам с получения?
Много таскать мяч ему всё равно никто не даст. А вот в кэтч-энд-шуте будет часто задействован.
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lecter666_destiny
Ответ Be1983kot18leta@gmail.com
Top 4 - Buddy Hield Steph Curry Lauri Markkanen Klay Thompson 12th overall? Malik Beasley Of players with at least 350 3FG attempts this season, D’Angelo Russell is 5th with a 39.1 3FG Ну хотя бы трёшки будет кто-то попадать Вандербилд полностью заменит Габриэля
А кто защищаться будет? С таким постером они очей под 130 в среднем будет глотать
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lecter666_destiny
Ответ udod
Рэш забил чайником
Держи в курсе. Кстати, а за что и кого некий Рэш забил чайником? Мог бы хотя бы сковородку взять...
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ DaniRMadrid
А Лейкерс вообще интересуются теми, кто не совершает по 3 потери за матч?
А три потери за матч это много в этом сумбуре .Они же все бегут как кони на водопой
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DaniRMadrid
А Лейкерс вообще интересуются теми, кто не совершает по 3 потери за матч?
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udod
Рэш забил чайником
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Tolball
Волки могут к Конли взять Уолкера,а Юта с Уэстбруком молодого Кристи и пик.В ЛАЛ Расселл,Вандербилт и Бизли.
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Be1983kot18leta@gmail.com
Top 4 -
Buddy Hield
Steph Curry
Lauri Markkanen
Klay Thompson

12th overall? Malik Beasley

Of players with at least 350 3FG attempts this season, D’Angelo Russell is 5th with a 39.1 3FG
Ну хотя бы трёшки будет кто-то попадать

Вандербилд полностью заменит Габриэля
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Антон Антнов
Вы мне Богдановича не замыливайте! Где мой Богданович?
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udod
Ответ lecter666_destiny
Ты это серьезно? Он просто мусорный скорер, с тем же успехом можно взять назад Мэтта Райана и давать ему в мусорное время накидывать трехи. Кстати в защите будет явно не хуже
вполне, у него по сезону хорошая трёшка, то что надо для Леброна, и пасовать умеет
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ygcn5c2ty9
Ну ЛАЛ вроде Бизли и Вандербилта возьмут в результате этой сделки, а контракт Уэстбрука выкупят
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lecter666_destiny
Ответ Nightyork97
Пылинка решил свой заключительный аккорд провести, интересно
Ну а чего :) Это несомненно лучший трейд. Не взять Тернера и Хилда летом, не взять каких то Трентов или Розиров.Возьмем худшего защитника среди всех. Чтоб уж точно против всех 130 пропускать
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AaaaRrrr
Ответ lecter666_destiny
Трудно им будет их свести там... С 13 места в плей ин не пускают. Даже Лал...
ДЛо и Хачимура затащат на двоих
+1
0
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Mikayel Ghaltaghchyan
Рассел был моим любимым молодым игроком. Думал станет суперзвездой. Но к сожалению признаюсь, средний игрок. И дело не в таланте ,просто Рассел слабак или кайфарик...
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lecter666_destiny
Ответ AaaaRrrr
Если обмен состоится, то баскетбольные боги просто обязаны свести Юту и ЛАЛ в плей ин.
Трудно им будет их свести там... С 13 места в плей ин не пускают. Даже Лал...
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ udod
у Рассела 18 очков и почти 40%(39.2)трёха, между прочим с 7 попыток, и ещё 6.2 паса
Это же Лектер
Он и трейд праймового Нэша или Стоктона обматерил бы
+1
-1
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lecter666_destiny
Ответ udod
у Рассела 18 очков и почти 40%(39.2)трёха, между прочим с 7 попыток, и ещё 6.2 паса
Ты это серьезно? Он просто мусорный скорер, с тем же успехом можно взять назад Мэтта Райана и давать ему в мусорное время накидывать трехи. Кстати в защите будет явно не хуже
+3
-3
0
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AaaaRrrr
Если обмен состоится, то баскетбольные боги просто обязаны свести Юту и ЛАЛ в плей ин.
0
0
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