«Лейкерс» пытаются выменять Д’Анджело Расселла в результате трехсторонней сделки
«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» обсуждают трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
Отмечается, что в рамках потенциальной сделки «Лейкерс» могут получить Д’Анджело Расселла. При этом Расселл Уэстбрук отправится в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией, а Майк Конли – в «Тимбервулвз».
Д’Анджело Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».
В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.
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Я правильно понимаю, что за обмен мусорного, безголового и энергичного Вестбрука на мусорного, безголового и аморфного Рассела ЛАЛ доплатят двумя пиками первого раунда?
Водитель садовника жены Курта Рамбиса, одноклассники Брайса Джеймса, Адель, обе девушки Лу Уильямса, 85-летний Джек Николсон и даже профсоюз фанаток Остина Ривза справился бы лучше с должностью ГМ Лейкерс, чем этот альтернативно одаренный Пелинка все эти годы, и это НЕ преувеличение или метафора
Все бегут как будто бесплатно бухло раздают
Счета по 130 -140 через раз
Много таскать мяч ему всё равно никто не даст. А вот в кэтч-энд-шуте будет часто задействован.
Buddy Hield
Steph Curry
Lauri Markkanen
Klay Thompson
12th overall? Malik Beasley
Of players with at least 350 3FG attempts this season, D’Angelo Russell is 5th with a 39.1 3FG
Ну хотя бы трёшки будет кто-то попадать
Вандербилд полностью заменит Габриэля
Он и трейд праймового Нэша или Стоктона обматерил бы