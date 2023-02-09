«Лейкерс» пытаются выменять Д’Анджело Расселла в результате трехсторонней сделки

«Лейкерс», «Юта» и «Миннесота» обсуждают трехсторонний обмен с участием звездных разыгрывающих, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

Отмечается, что в рамках потенциальной сделки «Лейкерс» могут получить Д’Анджело Расселла. При этом Расселл Уэстбрук отправится в «Джаз» вместе с драфт-компенсацией, а Майк Конли – в «Тимбервулвз».

Д’Анджело Расселл был выбран «Лейкерс» под вторым номером на драфте НБА-2015. Летом 2017 года калифорнийцы обменяли игрока в «Бруклин».

В нынешнем сезоне Расселл провел 54 матча за «Миннесоту», набирая в среднем 17,9 очка, 6,2 передачи, 3,1 подбора и 1,1 перехвата. Летом он становится неограниченно свободным агентом.

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