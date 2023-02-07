«Лейкерс» и «Юта» обсуждали обмен Уэстбрука на Конли и Бизли

«Лейкерс» провели с «Ютой» предварительные переговоры об обмене разыгрывающего , пишет обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.

По информации Макмэйхона, «Джаз» готовы расстаться с разыгрывающим и атакующим защитником , если получат драфт-компенсацию.

Также отмечается, что в случае обмена Уэстбрук будет договариваться с «Ютой» о выкупе его истекающего контракта.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали Уэстбрука нескольким клубам лиги, чтобы выбрать наиболее разумный вариант. Одним из наиболее вероятных претендентов на игрока является « ».

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