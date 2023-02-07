«Лейкерс» и «Юта» обсуждали обмен Уэстбрука на Конли и Бизли
«Лейкерс» провели с «Ютой» предварительные переговоры об обмене разыгрывающего Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.
По информации Макмэйхона, «Джаз» готовы расстаться с разыгрывающим Майком Конли и атакующим защитником Маликом Бизли, если получат драфт-компенсацию.
Также отмечается, что в случае обмена Уэстбрук будет договариваться с «Ютой» о выкупе его истекающего контракта.
Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали Уэстбрука нескольким клубам лиги, чтобы выбрать наиболее разумный вариант. Одним из наиболее вероятных претендентов на игрока является «Шарлотт».
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Only $14.3 mil of Conley’s $24.3 mil contract is guaranteed.
Do it.Mitch
Каждый инсайдер пишет что ему в голову взбрело
либо оба либо ничего))
от сие жеста пасет отчаянием