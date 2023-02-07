«Лейкерс» и «Юта» обсуждали обмен Уэстбрука на Конли и Бизли

Теги возможные переходы Шарлотт Лейкерс НБА Юта Майк Конли Расселл Уэстбрук ESPN Малик Бизли Баскетбол

«Лейкерс» провели с «Ютой» предварительные переговоры об обмене разыгрывающего Расселла Уэстбрука, пишет обозреватель ESPN Тим Макмэйхон.

По информации Макмэйхона, «Джаз» готовы расстаться с разыгрывающим Майком Конли и атакующим защитником Маликом Бизли, если получат драфт-компенсацию.

Также отмечается, что в случае обмена Уэстбрук будет договариваться с «Ютой» о выкупе его истекающего контракта.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали Уэстбрука нескольким клубам лиги, чтобы выбрать наиболее разумный вариант. Одним из наиболее вероятных претендентов на игрока является «Шарлотт».

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16 комментариев

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Иван Андриенко
Ответ salogiannis
То есть, великому Вестбруку западло доигрывать сезон в команде ниже своего достоинства?
А Уэстбрук тут каким боком? Можно подумать, его при обмене будет кто-то спрашивать. У него нет права запрета обмена по контракту, о чём ты вообще пишешь?
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lecter666_destiny
Читаю комменты и поражаюсь, что кто-то ещё верит в обмены... Пелинка уже 5 год изображает бурную деятельность в дедлайн - итог легендарный Мускала за пять лет. ну и Хачапурка, который по уровню такой же Мускала
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Be1983kot18leta@gmail.com
Shams said Lakes and Jazz have discussed Russ + 1 pick for Mike Conley, Malik Beasley, and Jared Vanderbilt.

Only $14.3 mil of Conley’s $24.3 mil contract is guaranteed.
Do it.Mitch
Каждый инсайдер пишет что ему в голову взбрело
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Jerry Rodrogha
Ответ Максим Макеев
за конли и бизли 2 пика налить это сильно от сие жеста пасет отчаянием
Один только за то, что у них Уэстбрука возьмут. Второй за то что хоть сколько-нибудь живых игроков в ответ дадут.
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Андрей Габдрахманов
Ответ petia.subbotin
А разве конли и бизли лучше вестбрука?
Да лучше они хотя бы мешать не будут и играть против своих же )
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Be1983kot18leta@gmail.com
Ответ salogiannis
То есть, великому Вестбруку западло доигрывать сезон в команде ниже своего достоинства?
Это кривой перевод.Не Вестбрук будет договариваться о выкупе,а сделают buyout и пойдет он в какой нибудь контендер за буханку хлеба и талоны на макароны играть
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salogiannis
То есть, великому Вестбруку западло доигрывать сезон в команде ниже своего достоинства?
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*MVP*
Ответ Максим Макеев
это эйндж либо оба либо ничего))
вот это логика, браво!
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Nightyork97
Ну не знаю, Пелинке нужно потрошить Торонто. Там есть Трент, Ванвлит, Буше можно обменять. Понятно, что после обмена Хатимуры Ануноби и Сиакам так остро не нужны. Расс+Ривз+пики+Бэверли на Трента и Ванвлита. Но они без защиты, это может быть проблемой.
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petia.subbotin
А разве конли и бизли лучше вестбрука?
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Алексааандр
если им удастся Кларксона заполучить, то будет хорошо, но тогда нужно будет отдавать помимо пика, Ривса или Уокера
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Максим Макеев
Ответ DiffusedLight
Тут вроде не написано сколько каких пиков. Думаете они оба готовы слить на Конли и Бизли?)
это эйндж
либо оба либо ничего))
+4
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Максим Макеев
Ответ DiffusedLight
Тут вроде не написано сколько каких пиков. Думаете они оба готовы слить на Конли и Бизли?)
а без пиков юте это банально не нужно
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DiffusedLight
Ответ Максим Макеев
за конли и бизли 2 пика налить это сильно от сие жеста пасет отчаянием
Тут вроде не написано сколько каких пиков. Думаете они оба готовы слить на Конли и Бизли?)
+3
0
+3
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Алексааандр
Ответ Максим Макеев
за конли и бизли 2 пика налить это сильно от сие жеста пасет отчаянием
а где написано про два пика?
+4
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Максим Макеев
за конли и бизли 2 пика налить это сильно
от сие жеста пасет отчаянием
+4
-2
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