У Бена Симмонса нулевая ценность на рынке обменов

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

По словам инсайдера ESPN Бобби Маркса, у разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса на сегодняшний день нулевая ценность на рынке обменов НБА.

В первых четырех сезонах в лиге австралиец набирал в среднем 15,9 очка, 8,1 подбора, 7,7 передачи и 1,7 перехвата за матч. В нынешнем сезоне его показатели упали до 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.

Также Маркс отмечает, что, если «Нетс» решат обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта, летом они смогут заключить более выгодную сделку, чем перед дедлайном в четверг.

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17 комментариев

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Zomourning33
Ответ Daniel Fox
Расти может нулевую команду вывести как минимум в зону плей ин , все его тиммейты о нем положительно отзываются , это сразу плюс мотивация в раздевалке , интересные хайлайты, а окружённый сильными снайперами , он играет что то типо мини леброна . А Симмонс ещё ребенок , ему нужна нянечка в комплекте с контрактом , которая после очередного слитого матча будет ему наливать какао и читать сказку на ночь
Так Расс и забивать способен, пусть и с плохим процентом иногда, но это в миллиард раз лучше, чем Сименс с его атакующими скиллами.
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mqh9pzrxgf
Ответ ts2scn4jgy
Думаю все же Бруклин ! Рассел , хоть пару раз стрельнуть может, а вот Симмонс даже на кольцо боиться посмотреть . Чисто как Кокорин в фирионтине прячется за игроками , чтоб пас не дай бог ему не дали !
Да хотя бы потому что у расти контракт заканчивается)
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bodros
Ответ emptinesspetr
Продолжают набрасывать касаемо Нетс. Даже с нынешним составом:Симмонс/Динвидди, Финни-Смит, О’Нил/Симмонс, Дюрант, Кларксон Лавка: Карри, Харрис, Томас, Уоррен, Ватанабе — это топ 3 Востока. Есть пики, есть востребованные шутеры, есть перспективный Томас. Усиление будет по любому.
Толко если КД не скажет «я ухожу»
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Cash_flow
Ответ kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
Мистер трипл-дабл на одной чаше весов и мистер трипл-сингл на другой. Тут всё очевидно, с кого доплата
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mephist13
Ответ V@d!m
люди выше в комментах бред пишут. по игре они сейчас примерно одинаково бесполезны, но плюс Уэстбрука - у него истекающий контракт, тогда как у Бена ещё 2 года его максималки. так что контракт Уэстбрука поценнее будет, если откинуть все остальное
а в каких попугаях вы полезность мерите?

если набранными очками, то конечно Бен днище которое никому не нужно и т.д. и т.п.

если смотреть на эффективность бросков то у Симмонса 56% (при средней по команде 58%), у Уэстбрука 45% (при средней по команде 53%)

что правильнее набрать свои 16 очков в среднем за игру, атакую на 10% хуже, чем твоя команда, или ковырять по 8 очков, не делая лишних бросков, сосредоточившись на других аспектах игры?

а уж игру в защите просто можно не сравнивать, тут разгром в пользу Бена

да, Бен не стоит своих денег (с этим никто не будет спорить), но как баскетболист он сейчас гораздо полезнее Уэстбрука

вешать на себя контракт Симмонса никто не захочет за его приём нужно пик просить и т.д., но и Нетс не имеет никакого смысла доплачивать за уход Симмонса, не получая ничего полезного взамен (даже денег свободных в платёжке не появится, так как команда далеко за потолком)
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Archer_Great
Нулевая - ненулевая, но нет неменяемых контрактов (с)
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noke
Ответ ts2scn4jgy
Думаю все же Бруклин ! Рассел , хоть пару раз стрельнуть может, а вот Симмонс даже на кольцо боиться посмотреть . Чисто как Кокорин в фирионтине прячется за игроками , чтоб пас не дай бог ему не дали !
Симмонс значительно лучше защищается, меньше (в этом сезоне, на 12 миллионов) стоит. Между чуваками, один из которых шмаляет, включая последние секунды, с fg 41 и 28 с трёхочковой и чуваком, который очень редко забивает с 57% - я выберу второго.
Реально сложно разрешимая проблема у Симмонса - это только штрафные, да.
+2
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711M
Ответ Daniel Fox
Расти может нулевую команду вывести как минимум в зону плей ин , все его тиммейты о нем положительно отзываются , это сразу плюс мотивация в раздевалке , интересные хайлайты, а окружённый сильными снайперами , он играет что то типо мини леброна . А Симмонс ещё ребенок , ему нужна нянечка в комплекте с контрактом , которая после очередного слитого матча будет ему наливать какао и читать сказку на ночь
лейкерс прошлого сезона были нулевые - почему не вывел в зону плей-инн?
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Abdulla
Ответ ts2scn4jgy
Думаю все же Бруклин ! Рассел , хоть пару раз стрельнуть может, а вот Симмонс даже на кольцо боиться посмотреть . Чисто как Кокорин в фирионтине прячется за игроками , чтоб пас не дай бог ему не дали !
Фирионтина.........
Бышовца...
Красиво сказали.
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Zugvogels
Ответ kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
Вопрос года
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0
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emptinesspetr
Продолжают набрасывать касаемо Нетс.

Даже с нынешним составом:Симмонс/Динвидди, Финни-Смит, О’Нил/Симмонс, Дюрант, Кларксон
Лавка: Карри, Харрис, Томас, Уоррен, Ватанабе — это топ 3 Востока.

Есть пики, есть востребованные шутеры, есть перспективный Томас. Усиление будет по любому.
+1
0
+1
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dev0
Минусовая с учётом контракта.
+2
0
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V@d!m
Ответ kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
люди выше в комментах бред пишут. по игре они сейчас примерно одинаково бесполезны, но плюс Уэстбрука - у него истекающий контракт, тогда как у Бена ещё 2 года его максималки. так что контракт Уэстбрука поценнее будет, если откинуть все остальное
+2
-2
0
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ts2scn4jgy
Ответ kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
Думаю все же Бруклин ! Рассел , хоть пару раз стрельнуть может, а вот Симмонс даже на кольцо боиться посмотреть . Чисто как Кокорин в фирионтине прячется за игроками , чтоб пас не дай бог ему не дали !
+9
-1
+8
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Daniel Fox
Ответ kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
Расти может нулевую команду вывести как минимум в зону плей ин , все его тиммейты о нем положительно отзываются , это сразу плюс мотивация в раздевалке , интересные хайлайты, а окружённый сильными снайперами , он играет что то типо мини леброна . А Симмонс ещё ребенок , ему нужна нянечка в комплекте с контрактом , которая после очередного слитого матча будет ему наливать какао и читать сказку на ночь
+30
-2
+28
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kazuma
если теоретически менять Уэстбрука на Симмонса, то кто должен пиками доплачивать?
+15
-1
+14
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Роман Князефф
Я бы даже сказал, что минусовая
+4
-1
+3
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