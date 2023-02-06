У Бена Симмонса нулевая ценность на рынке обменов

По словам инсайдера ESPN Бобби Маркса, у разыгрывающего « » на сегодняшний день нулевая ценность на рынке обменов .

В первых четырех сезонах в лиге австралиец набирал в среднем 15,9 очка, 8,1 подбора, 7,7 передачи и 1,7 перехвата за матч. В нынешнем сезоне его показатели упали до 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.

Также Маркс отмечает, что, если «Нетс» решат обменять звездного форварда , летом они смогут заключить более выгодную сделку, чем перед дедлайном в четверг.

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