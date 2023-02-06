У Бена Симмонса нулевая ценность на рынке обменов
По словам инсайдера ESPN Бобби Маркса, у разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса на сегодняшний день нулевая ценность на рынке обменов НБА.
В первых четырех сезонах в лиге австралиец набирал в среднем 15,9 очка, 8,1 подбора, 7,7 передачи и 1,7 перехвата за матч. В нынешнем сезоне его показатели упали до 7,4 очка, 6,5 подбора, 6,4 передачи и 1,4 перехвата.
Также Маркс отмечает, что, если «Нетс» решат обменять звездного форварда Кевина Дюрэнта, летом они смогут заключить более выгодную сделку, чем перед дедлайном в четверг.
Кайри Ирвинг переходит в «Даллас». Стоп, он же хотел к Леброну, а не к Луке?
если набранными очками, то конечно Бен днище которое никому не нужно и т.д. и т.п.
если смотреть на эффективность бросков то у Симмонса 56% (при средней по команде 58%), у Уэстбрука 45% (при средней по команде 53%)
что правильнее набрать свои 16 очков в среднем за игру, атакую на 10% хуже, чем твоя команда, или ковырять по 8 очков, не делая лишних бросков, сосредоточившись на других аспектах игры?
а уж игру в защите просто можно не сравнивать, тут разгром в пользу Бена
да, Бен не стоит своих денег (с этим никто не будет спорить), но как баскетболист он сейчас гораздо полезнее Уэстбрука
вешать на себя контракт Симмонса никто не захочет за его приём нужно пик просить и т.д., но и Нетс не имеет никакого смысла доплачивать за уход Симмонса, не получая ничего полезного взамен (даже денег свободных в платёжке не появится, так как команда далеко за потолком)
Реально сложно разрешимая проблема у Симмонса - это только штрафные, да.
Бышовца...
Красиво сказали.
Даже с нынешним составом:Симмонс/Динвидди, Финни-Смит, О’Нил/Симмонс, Дюрант, Кларксон
Лавка: Карри, Харрис, Томас, Уоррен, Ватанабе — это топ 3 Востока.
Есть пики, есть востребованные шутеры, есть перспективный Томас. Усиление будет по любому.