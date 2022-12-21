Французский защитник «Никс» прибыл на матч против «Уорриорз» (132:94) в «Мэдисон Сквер Гарден» на электросамокате.

Самокат Фурнье смотрелся особенно экзотично на фоне дорогих автомобилей, на которых приехали его одноклубники.

Фурнье во вторник не выходил на площадку по решению тренера.

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