Эван Фурнье прибыл на матч в «Мэдисон Сквер Гарден» на электросамокате

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Французский защитник «Никс» Эван Фурнье прибыл на матч против «Уорриорз» (132:94) в «Мэдисон Сквер Гарден» на электросамокате.

Самокат Фурнье смотрелся особенно экзотично на фоне дорогих автомобилей, на которых приехали его одноклубники.

Фурнье во вторник не выходил на площадку по решению тренера.

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1 комментарий

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Daff Rogers
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Бриджес из Финикса на машине приехал?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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