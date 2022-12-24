Разыгрывающий «Никс» смазал два ключевых штрафных броска за 6 секунд до сирены при «+1» в матче с «Буллс» (117:118).

Перед штрафными с Брансоном о чем-то поговорил защитник « » , который вскоре стал автором победного броска.

« » завершил матч с результатом 15 из 26 по штрафным, включая четыре промаха в последние 1 минуту и 6 секунд.

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