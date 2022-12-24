Джейлен Брансон смазал два штрафных за 6 секунд до сирены после разговора с Демаром Дерозаном
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон смазал два ключевых штрафных броска за 6 секунд до сирены при «+1» в матче с «Буллс» (117:118).
Перед штрафными с Брансоном о чем-то поговорил защитник «Чикаго» Демар Дерозан, который вскоре стал автором победного броска.
«Нью-Йорк» завершил матч с результатом 15 из 26 по штрафным, включая четыре промаха в последние 1 минуту и 6 секунд.
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