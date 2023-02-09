«Бостон» может обменять Галлинари и Притчарда, хочет приобрести центрового

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«Бостон» хочет приобрести центрового перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джей Фишер.

По информации Фишера, «Селтикс» изучают возможность обмена форварда Данило Галлинари и защитника Пэйтона Притчарда. При этом клуб нацелен на приобретение Якоба Пелтля («Сан-Антонио») или Мо Бамбы («Орландо»), которые доступны на рынке.

Галлинари продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки, полученного перед началом сезона. Притчард в нынешнем сезоне потерял стабильное место в ротации команды.

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1 комментарий

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Александр Тихомиров
притчарду бы время, учитывая как шмаляет трехи
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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