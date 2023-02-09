«Бостон» может обменять Галлинари и Притчарда, хочет приобрести центрового

« » хочет приобрести центрового перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джей Фишер.

По информации Фишера, «Селтикс» изучают возможность обмена форварда и защитника . При этом клуб нацелен на приобретение Якоба Пелтля (« ») или Мо Бамбы (« »), которые доступны на рынке.

Галлинари продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки, полученного перед началом сезона. Притчард в нынешнем сезоне потерял стабильное место в ротации команды.

Уэстбрука обменяют на Д’Анджело Расселла? Пол, Лаури и даже Дюрэнт могут сменить клуб. Трансферное окно НБА закрывается