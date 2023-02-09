«Бостон» может обменять Галлинари и Притчарда, хочет приобрести центрового
«Бостон» хочет приобрести центрового перед дедлайном, пишет обозреватель Yahoo Sports Джей Фишер.
По информации Фишера, «Селтикс» изучают возможность обмена форварда Данило Галлинари и защитника Пэйтона Притчарда. При этом клуб нацелен на приобретение Якоба Пелтля («Сан-Антонио») или Мо Бамбы («Орландо»), которые доступны на рынке.
Галлинари продолжает восстанавливаться после разрыва передней крестообразной связки, полученного перед началом сезона. Притчард в нынешнем сезоне потерял стабильное место в ротации команды.
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