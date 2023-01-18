«Сперс» хотят два пика первого раунда за Якоба Пелтля
«Сан-Антонио» сообщил всем клубам, заинтересованным в приобретении Якоба Пелтля, что хочет получить за центрового два драфт-пика первого раунда, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и лиги.
Такую же позицию «Сперс» занимали в прошлом сезоне в отношении Деррика Уайта. В итоге защитника обменяли в «Селтикс» на Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда, пик первого раунда драфта-2022 и право обменяться пиками первого раунда драфта-2028.
Серьезный интерес к приобретению Пелтля проявляют «Бостон» и «Торонто».
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На рынке свободных агентов нет центровых, вот и завышенная цена
Может найдётся кто-то с пустой платёжкой кому как шило в заднице собственные два пика 1-го раунда.