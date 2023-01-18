«Сперс» хотят два пика первого раунда за Якоба Пелтля

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«Сан-Антонио» сообщил всем клубам, заинтересованным в приобретении Якоба Пелтля, что хочет получить за центрового два драфт-пика первого раунда, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и лиги.

Такую же позицию «Сперс» занимали в прошлом сезоне в отношении Деррика Уайта. В итоге защитника обменяли в «Селтикс» на Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда, пик первого раунда драфта-2022 и право обменяться пиками первого раунда драфта-2028.

Серьезный интерес к приобретению Пелтля проявляют «Бостон» и «Торонто».

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9 комментариев

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alexLA
Ответ 4eLOVE4iK
А где вы прочитали что Тернер дешевле?
Тёрнера за 1 пик первого раунда можно выменять была инфа.
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xamer 9
Ответ Nightyork97
Видимо цена за Гобера настолько велика, что теперь за любого столба будут просить 1 драфт пик первого раунда
Кроме этого, есть ещё фактор дефицита толковых центровых с броском.
На рынке свободных агентов нет центровых, вот и завышенная цена
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4eLOVE4iK
Ответ alexLA
не стоит этот белый мазафака столько. Лучше и дешевле Тёрнера выменять.
А где вы прочитали что Тернер дешевле?
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Ilovethisgame77
Ответ alexLA
не стоит этот белый мазафака столько. Лучше и дешевле Тёрнера выменять.
Чепуха, ну ты-то ещё тот очкошный специалист!
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Lokomotiv__1992
Ну хоть не 5 пиков как за деревянного Гобера ) цены все резко завысили после этого обмена , будет интересно как они будут проводить обмены теперь)
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Денис Кёнигсберг
Якобы два пика за якобы хорошего центрового Якобы
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Nightyork97
Видимо цена за Гобера настолько велика, что теперь за любого столба будут просить 1 драфт пик первого раунда
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Andraey
Ну конечно. За истекающий контракт.
Может найдётся кто-то с пустой платёжкой кому как шило в заднице собственные два пика 1-го раунда.
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alexLA
не стоит этот белый мазафака столько. Лучше и дешевле Тёрнера выменять.
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-1
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