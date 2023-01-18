«Сперс» хотят два пика первого раунда за Якоба Пелтля

«Сан-Антонио» сообщил всем клубам, заинтересованным в приобретении , что хочет получить за центрового два драфт-пика первого раунда, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из клуба и лиги.

Такую же позицию «Сперс» занимали в прошлом сезоне в отношении Деррика Уайта. В итоге защитника обменяли в «Селтикс» на Джоша Ричардсона, Ромео Лэнгфорда, пик первого раунда драфта-2022 и право обменяться пиками первого раунда драфта-2028.

Серьезный интерес к приобретению Пелтля проявляют « » и « ».

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