Обмен Якоба Пелтля в «Бостон» маловероятен

Теги возможные переходы Бостон Сан-Антонио НБА Якоб Пелтль Баскетбол

Переход центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля (27 лет, 216 см) в «Бостон» маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

По словам источников, если «Сперс» действительно обменяют Пелтля, то в клуб, которому он больше нужен в долгосрочной перспективе.

Поскольку «Селтикс» подписали Эла Хорфорда и Роберта Уильямса до 2025-го и 2026-го годов соответственно, клуб не может обещать Пелтлю роль стартового центрового с долгосрочным контрактом.

У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

Интерес к 27-летнему австрийцу также проявляют «Торонто» и «Лейкерс».

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5 комментариев

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ej-aka-ds
А он вообще что из себя представляет?..

(..этот год смотрю только хайлайты, и его имя совсем не примелькалось. Либо я невнимателен, либо о нем шума больше, чем нужно... рассудите плиз!)
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udasb
Ответ Tim Timson
Вот ведь обтесали полено. Пришел посмешище был, а теперь 20 в год ждёт)
Но он реально хорошо над собой поработал. В защите божит просто и штрафной свой поправил. Парень заслуживает хорошего контракта.
+1
0
+1
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AEZAKMI228
Ответ Денис Храпунов
Торонто и то более вероятный вариант. Бостону он в принципе не нужен.
Торонто по моему 2 года интересуется каждым центровым в лиге и сидят сложа руки просто
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Денис Храпунов
Торонто и то более вероятный вариант. Бостону он в принципе не нужен.
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0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Вот ведь обтесали полено. Пришел посмешище был, а теперь 20 в год ждёт)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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