Обмен Якоба Пелтля в «Бостон» маловероятен
Переход центрового «Сан-Антонио» Якоба Пелтля (27 лет, 216 см) в «Бостон» маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.
По словам источников, если «Сперс» действительно обменяют Пелтля, то в клуб, которому он больше нужен в долгосрочной перспективе.
Поскольку «Селтикс» подписали Эла Хорфорда и Роберта Уильямса до 2025-го и 2026-го годов соответственно, клуб не может обещать Пелтлю роль стартового центрового с долгосрочным контрактом.
У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.
Интерес к 27-летнему австрийцу также проявляют «Торонто» и «Лейкерс».
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(..этот год смотрю только хайлайты, и его имя совсем не примелькалось. Либо я невнимателен, либо о нем шума больше, чем нужно... рассудите плиз!)