Обмен Якоба Пелтля в «Бостон» маловероятен

Переход центрового «Сан-Антонио» (27 лет, 216 см) в « » маловероятен, сообщает The Athletic со ссылкой на источники из лиги.

По словам источников, если «Сперс» действительно обменяют Пелтля, то в клуб, которому он больше нужен в долгосрочной перспективе.

Поскольку «Селтикс» подписали Эла Хорфорда и Роберта Уильямса до 2025-го и 2026-го годов соответственно, клуб не может обещать Пелтлю роль стартового центрового с долгосрочным контрактом.

У Пелтля идет последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

Интерес к 27-летнему австрийцу также проявляют «Торонто» и «Лейкерс».

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