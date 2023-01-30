«Торонто» и «Бостон» по-прежнему проявляют интерес к Якобу Пелтлю

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Несколько клубов лиги усиливают попытки заполучить центрового «Сан-Антонио» Якоба Петля (27 лет, 216 см), сообщает The Athletic.

По словам источников, «Рэпторс» и «Селтикс» по-прежнему входят в число команд, проявляющих интерес к австрицу. 27-летний центровой в июле, возможно, станет лучшим неограниченно свободным агентом на рынке.

Пелтль проводит последний сезон 3-летнего контракта на общую сумму 26,3 миллиона долларов.

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