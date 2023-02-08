Форвард « » произнес речь после того, как превзошел рекорд по количеству очков за карьеру.

«Хочу сказать спасибо преданным болельщикам «Лейкерс». Вы единственные в своем роде.

Стоять рядом с такой великой легендой, как Карим, многое значит для меня. Это большое счастье. Пожалуйста, поаплодируйте стоя капитану, пожалуйста…

Моей прекрасной жене, дочери, двум моим мальчикам, моим друзьям… Всем, кто был со мной эти 20 с лишним лет, хочу сказать большое спасибо, потому что без вас я не стал бы собой.

Я благодарен НБА, Адаму Сильверу, покойному великому Дэвиду Стерну за то, что позволили мне стать частью того, о чем я всегда мечтал», – сказал 38-летний Джеймс.

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