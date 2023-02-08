Леброн Джеймс: «Стоять рядом с такой великой легендой, как Карим, многое значит для меня»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс произнес речь после того, как превзошел рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру.

«Хочу сказать спасибо преданным болельщикам «Лейкерс». Вы единственные в своем роде.

Стоять рядом с такой великой легендой, как Карим, многое значит для меня. Это большое счастье. Пожалуйста, поаплодируйте стоя капитану, пожалуйста…

Моей прекрасной жене, дочери, двум моим мальчикам, моим друзьям… Всем, кто был со мной эти 20 с лишним лет, хочу сказать большое спасибо, потому что без вас я не стал бы собой.

Я благодарен НБА, Адаму Сильверу, покойному великому Дэвиду Стерну за то, что позволили мне стать частью того, о чем я всегда мечтал», – сказал 38-летний Джеймс.

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13 комментариев

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Кагов
Леброн Великий!
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Райли Карри
Ответ AEZAKMI228
Молодец что попросил аплодисменты для Карима и вспомнил Дэвида Стерна
Особенно понравилось про факмэн
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Mr. Grand
Все ради этого момента, на оставшуюся четверть по ходу наплевать.
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JuVero
Ответ Giorgi Gio
давай прододай, ждем 40к 7к 7к в конце карьеры
7к чего? там уже 10к и 10к по передачам и подборам.
+1
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lev723
Спортс теперь сделает 38388 постов про это событие, да?
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Mitya78
А с украшениями разве можно играть?
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dovlet
Как же ему насрать на команду, в которой он играет. Я, я, я и еще раз я....
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Giorgi Gio
давай прододай, ждем 40к 7к 7к в конце карьеры
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Vagant
Как шла гонка скореров лиги в истории наглядно.
https://twitter.com/hashtag/NBABarRaces?src=hashtag_click
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Свежий
Думаю, что многим юзерам спорца удалось запечатлеть всю карьеру Джеймса, начиная с 2003 года. И вот в своем уже ДВАДЦАТОМ сезоне, он бегает, прыгает, раздает передачи и забивает с разных дистанций, как будто бы и не было этого долгого и сложного пути, на площадке он до сих пор выглядит свежо. Смотрел в спортзале в прямом эфире его рекордный бросок и искренне радовался за него. Просто говорю ему спасибо за баскетбол и его преданность делу.
+8
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AEZAKMI228
Молодец что попросил аплодисменты для Карима и вспомнил Дэвида Стерна
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N-6 AlexanderX
👏👏👏👑
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Gulom Azizkhujaev
Великий!
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