Карим Абдул-Джаббар: «Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре»

Легендарный центровой после матча « » – «Оклахома» (130:133) прокомментировал рекорд .

«Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И она продолжается уже 20 лет.

Нужно отдать ему должное за то, как он играл, как он держался и доминировал. Он обладает этой необъяснимой сущностью, которую называют лидерскими качествами.

Я понимал, что мой рекорд с большой вероятностью будет побит. Это должен был сделать тот, кто постоянно сосредоточен на нападении», – сказал Абдул-Джаббар.

Джеймс превзошел рекорд Адбул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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