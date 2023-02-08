Карим Абдул-Джаббар: «Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре»

Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Карим Абдул-Джаббар Баскетбол

Легендарный центровой Карим Абдул-Джаббар после матча «Лейкерс» – «Оклахома» (130:133) прокомментировал рекорд Леброна Джеймса.

«Карьера Леброна — это карьера того, кто планировал доминировать в этой игре. И она продолжается уже 20 лет.

Нужно отдать ему должное за то, как он играл, как он держался и доминировал. Он обладает этой необъяснимой сущностью, которую называют лидерскими качествами.

Я понимал, что мой рекорд с большой вероятностью будет побит. Это должен был сделать тот, кто постоянно сосредоточен на нападении», – сказал Абдул-Джаббар.

Джеймс превзошел рекорд Адбул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стал лучшим бомбардиром в истории НБА.

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4 комментария

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Адвокат дьявола*
38 390 очков в регулярном сезоне +7 631 очко в плей-офф нба Всего 46 021 очко необходимо установить новый рекорд, чтобы достичь 50 000
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xamer 9
Уважительная речь от ветерана, который провёл тоже 20 лет на паркете.
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cruyff14@bk.ru
Достойно. Приятно было на карима смотреть в исторический момент
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