«Лас-Вегас» обвиняется в передаче взяток при подписании контрактов с игроками

Теги происшествия женская НБА Бекки Хэммон Лас-Вегас жен Баскетбол

Женская НБА ведет расследование в отношении «Лас-Вегаса». Клуб обвиняется в том, что его представители тайно давали взятки действующим игрокам и свободным агентам.

По информации портала The Next, руководители «Лас-Вегаса» по телефону сообщали специальную инструкцию агентам игроков, в подписании которых клуб был заинтересован. После звонка из клуба поступал звонок из выбранной заранее компании, которая предлагала определенную сумму денег.

Таким образом, команда могла получить преимущество в борьбе за игроков, так как по условиям коллективного соглашения в лиге действует жесткий потолок зарплат. WNBA и «Лас-Вегас» отказались комментировать ситуацию.

В минувшем сезоне-2022 «Лас-Вегас» впервые в клубной истории стал чемпионом WNBA. Главным тренером команды является прославленная баскетболистка Бекки Хэммон.

НБА вынудила еще одного владельца продать клуб. Единственное место, где миллиардерам указывают на их моральный облик

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Tim Timson
Бэкки обменять решили?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
Все, что происходит в Вегасе, остаётся в Вегасе
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий