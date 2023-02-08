«Лас-Вегас» обвиняется в передаче взяток при подписании контрактов с игроками

Женская НБА ведет расследование в отношении «Лас-Вегаса». Клуб обвиняется в том, что его представители тайно давали взятки действующим игрокам и свободным агентам.

По информации портала The Next, руководители «Лас-Вегаса» по телефону сообщали специальную инструкцию агентам игроков, в подписании которых клуб был заинтересован. После звонка из клуба поступал звонок из выбранной заранее компании, которая предлагала определенную сумму денег.

Таким образом, команда могла получить преимущество в борьбе за игроков, так как по условиям коллективного соглашения в лиге действует жесткий потолок зарплат. WNBA и «Лас-Вегас» отказались комментировать ситуацию.

В минувшем сезоне-2022 «Лас-Вегас» впервые в клубной истории стал чемпионом WNBA. Главным тренером команды является прославленная баскетболистка .

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