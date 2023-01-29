Двукратная чемпионка женской НБА Кэндис Паркер подпишет контракт с «Лас-Вегасом». Об этом она сообщила в соцсетях.

36-летняя баскетболистка перейдет в состав действующих чемпионов лиги на правах свободного агента.

Паркер провела предыдущие два сезона за « » и помогла команде выиграть чемпионский титул (2021), набирая 13,2 очка, 8,6 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата и 1,0 блок-шота в среднем за матч. До перехода в «Чикаго» она провела 13 сезонов за «Лос-Анджелес», с которым также выиграла один чемпионат (2016).

В своем заявлении Паркер написала, что «Лас-Вегас» является идеальным местом для продолжения карьеры, поскольку там она сможет побороться за третий титул, находясь рядом с женой, дочерью и сыном.

Напомним, что женой Паркер является бывшая баскетболистка сборной России Анна Петракова. В феврале прошлого года Петракова родила сына.

Паркер также работает телеведущей на канале TNT.

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